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«По нам прилетали ФАБы, «Тайфуны», «Грады», «Шахеды». Россияне разрушили завод UBC Group в Виннице, который стоил €60 млн. Каков ответ Игоря Гуменного

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Ігор Гуменний /Александр Чекменев

Россияне разрушили завод UBC Group в Виннице, который стоил €60 млн млн. Каков ответ Игоря Гуменного Фото Александр Чекменев

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Россия четырежды уничтожала часть бизнеса UBC Group Игоря Гуменного. 17 июля в результате атаки «Шахедов» дотла выгорел завод GreenCool группы в Виннице. До этого РФ трижды ударяла по предприятиям UBC в Харькове. Уничтожила два завода и два склада с готовой продукцией. В 2022 году группа потеряла 40% выручки, за следующие два года удалось почти восстановить довоенные показатели. Как бизнес Гуменного работает, несмотря на систематическое разрушение?

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17 июля 2025 года российские «Шахеды» попали в винницкий завод GreenCool, производящий холодильные шкафы и морозильные камеры. Завод принадлежит UBC Group Игоря Гуменного – одного из мировых лидеров по производству холодильной техники для напитков и продуктов.

С начала войны это уже четвертое нападение России на бизнес Гуменного. В 2022 году этот производитель холодильного оборудования потерял два завода, из-за чего выручка упала на 40%. Весной 2025 года завод UBC Group в Харькове, выпускающий брендированные зонты, барную мебель и другую продукцию для HoReCa, атаковали шесть российских «Шахедов». Также в начале войны враг уничтожил два склада UBC с готовой продукцией.

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