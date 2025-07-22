Россия четырежды уничтожала часть бизнеса UBC Group Игоря Гуменного . 17 июля в результате атаки «Шахедов» дотла выгорел завод GreenCool группы в Виннице. До этого РФ трижды ударяла по предприятиям UBC в Харькове. Уничтожила два завода и два склада с готовой продукцией. В 2022 году группа потеряла 40% выручки, за следующие два года удалось почти восстановить довоенные показатели. Как бизнес Гуменного работает, несмотря на систематическое разрушение?

17 июля 2025 года российские «Шахеды» попали в винницкий завод GreenCool, производящий холодильные шкафы и морозильные камеры. Завод принадлежит UBC Group Игоря Гуменного – одного из мировых лидеров по производству холодильной техники для напитков и продуктов.

С начала войны это уже четвертое нападение России на бизнес Гуменного. В 2022 году этот производитель холодильного оборудования потерял два завода, из-за чего выручка упала на 40%. Весной 2025 года завод UBC Group в Харькове, выпускающий брендированные зонты, барную мебель и другую продукцию для HoReCa, атаковали шесть российских «Шахедов». Также в начале войны враг уничтожил два склада UBC с готовой продукцией.