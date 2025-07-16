Немецкий производитель разведывательных дронов Quantum Systems, имеющий R&D-центр и завод в Украине, инвестировал в украинского разработчика дронов и роботизированных систем Frontline. Об этом говорится в пресс-релизе украинского стартапа.

Подробности

Немецкая Quantum Systems получит 10-процентную долю в компании Frontline с возможностью ее увеличения до 25% в течение следующих 12 месяцев, говорится в сообщении стартапа.

Соглашению предшествовал подписанный в апреле 2025 года меморандум о стратегическом партнерстве между компаниями.

«Украина нуждается не только в высококачественной оборонной продукции, но и в современных производственных мощностях. Quantum Systems и Frontline стремятся обеспечить и то, и другое», – цитируется в релизе соучредитель Quantum Systems Флориан Зайбель.

Привлеченное финансирование будет направлено на масштабирование производственных мощностей дронов-бомберов «Линза», разведывательных дронов «Зум» и гранатометной турели «Буря», говорится в релизе.

Контекст

Соглашение между Quantum Systems и украинским стартапом Frontline – следующий шаг после завершения seed-раунда на $800 000, говорится в релизе. Тогда Frontline привлек деньги от украинских и международных инвесторов, в частности, фондов Nezlamni, Startup Wise Guys, Angel One, Freedom Fund и нескольких анонимных инвесторов. Раунд длился около полугода.

Frontline – украинская MilTech компания, открытая в августе 2023 года четырьмя украинцами. С 2014-го на счету учредителей – ряд разработок для ВСУ, которые внедрены в войска и выполняют свою работу. Сейчас компания сосредоточилась на создании воздушных и наземных комплексов для роботизированной обороны и штурма.

Frontline занимается разработкой передовых решений для оборонного сектора, таких как дроны-бомберы «Линза» и дроны-разведчики «Зум», а также боевые роботизированные системы «Буря».

Немецкий производитель БПЛА Quantum Systems с апреля 2022 года поставляет свои дроны Vector в Украину. В Украине у Quantum Systems есть R&D-центр и завод. Сумма инвестиций в открытие производства – около €7 млн, писал Forbes в апреле 2024-го.

Quantum Systems стала единорогом после раунда на €160 млн, сообщила компания в LinkedIn 6 мая 2025 года. Ранее компания привлекала финансирование от фонда Thiel Capital, принадлежащего американскому предпринимателю немецкого происхождения Петеру Тилю, одному из членов так называемой мафии PayPal – группы основателей и сотрудников финансового сервиса PayPal, которые после экзита запустили десятки компаний.