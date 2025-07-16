Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Немецкий производитель дронов Quantum Systems инвестировал в украинскую DefenceTech компанию Frontline

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Немецкий производитель разведывательных дронов Quantum Systems, имеющий R&D-центр и завод в Украине, инвестировал в украинского разработчика дронов и роботизированных систем Frontline. Об этом говорится в пресс-релизе украинского стартапа.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • Немецкая Quantum Systems получит 10-процентную долю в компании Frontline с возможностью ее увеличения до 25% в течение следующих 12 месяцев, говорится в сообщении стартапа.
  • Соглашению предшествовал подписанный в апреле 2025 года меморандум о стратегическом партнерстве между компаниями.
  • «Украина нуждается не только в высококачественной оборонной продукции, но и в современных производственных мощностях. Quantum Systems и Frontline стремятся обеспечить и то, и другое», – цитируется в релизе соучредитель Quantum Systems Флориан Зайбель.
  • Привлеченное финансирование будет направлено на масштабирование производственных мощностей дронов-бомберов «Линза», разведывательных дронов «Зум» и гранатометной турели «Буря», говорится в релизе.

Контекст

Соглашение между Quantum Systems и украинским стартапом Frontline – следующий шаг после завершения seed-раунда на $800 000, говорится в релизе. Тогда Frontline привлек деньги от украинских и международных инвесторов, в частности, фондов Nezlamni, Startup Wise Guys, Angel One, Freedom Fund и нескольких анонимных инвесторов. Раунд длился около полугода.

Frontline – украинская MilTech компания, открытая в августе 2023 года четырьмя украинцами. С 2014-го на счету учредителей – ряд разработок для ВСУ, которые внедрены в войска и выполняют свою работу. Сейчас компания сосредоточилась на создании воздушных и наземных комплексов для роботизированной обороны и штурма.

Frontline занимается разработкой передовых решений для оборонного сектора, таких как дроны-бомберы «Линза» и дроны-разведчики «Зум», а также боевые роботизированные системы «Буря».

Немецкий производитель БПЛА Quantum Systems с апреля 2022 года поставляет свои дроны Vector в Украину. В Украине у Quantum Systems есть R&D-центр и завод. Сумма инвестиций в открытие производства – около €7 млн, писал Forbes в апреле 2024-го.

Quantum Systems стала единорогом после раунда на €160 млн, сообщила компания в LinkedIn 6 мая 2025 года. Ранее компания привлекала финансирование от фонда Thiel Capital, принадлежащего американскому предпринимателю немецкого происхождения Петеру Тилю, одному из членов так называемой мафии PayPal – группы основателей и сотрудников финансового сервиса PayPal, которые после экзита запустили десятки компаний.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні