В результате атаки российских ударных беспилотников в Виннице получил повреждения завод польской компании Barlinek, есть пострадавшие. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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Подробности
- Польский министр сказал, что об атаке на предприятие ему сообщил руководитель Barlinek. По его словам, она была целенаправленной и осуществлялась по трем направлениям.
- «Есть пострадавшие, в том числе два человека с серьезными ожогами. На месте работают украинские службы, также присутствуют представители нашего консульства. Преступная война Путина все ближе подходит к нашим границам», – отметил Сикорский.
- Ранее в ГСЧС сообщили, что потушили пожар на втором гражданском предприятии в Винницкой области, пострадавшем от попадания российских ударных беспилотников.
Контекст
Barlinek Group специализируется на производстве деревянных напольных покрытий. Производственный потенциал группы составляет более 9 млн кв. м в год.
Завод Barlinek в Виннице экспортирует трехслойную паркетную доску в 55 стран мира. На предприятии работает около 1300 сотрудников. Летом 2022 года объем производства составлял 65–70% от довоенного уровня. По итогам 2022-го выручка компании достигла 3,1 млрд грн, а прибыль составила 180 млн грн. В том же году Barlinek вошел в топ-50 крупнейших экспортеров Украины по рейтингу Forbes.
В ночь на 16 июля российские войска совершили атаку на Украину с помощью беспилотников. В Виннице посреди ночи раздавались взрывы, пострадали восемь человек. Под ударами оказались Харьковская и Днепропетровская области. В течение вечера и ночи российским атакам подверглись прифронтовой Краматорск, Харьков и Кривой Рог, во всех этих городах зафиксированы разрушения.
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