Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

НАК «Недра Украины» возглавил Виктор Новиков. Что о нем известно

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Виктор Новиков /пресс-служба Держгеонадр

Виктор Новиков Фото пресс-служба Держгеонадр

Председателем правления частного акционерного общества НАК «Недра Украины» назначен Виктор Новиков. Соответствующий приказ подписал глава Госгеонедр Олег Гоцинец, говорится в сообщении ведомства.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Подробности

  • Виктор Новиков имеет значительный опыт в сфере геологии и недропользования. Работал в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, руководил государственными предприятиями «Янтарь Украины» и «Украинская геологическая компания».
  • «Назначение нового председателя правления является важным шагом для активизации деятельности предприятия», – отметил Гоцинец.
  • Перед новым руководителем стоят также цели по «модернизации управления недрами и обеспечению прозрачной деятельности компании».

Контекст

НАК «Недра Украины» – ключевая госкомпания в сфере геологоразведки и недропользования. Она имеет специальные разрешения на разработку углеводородов, титана и золота, выполняет государственные программы развития минерально-сырьевой базы и проводит научные исследования.

На базе компании работает единственная в Украине комплексная лаборатория для изучения традиционных и нетрадиционных коллекторов, оборудованная по международным стандартам.

Доход НАК «Недра Украины» по итогам 2024 года – 104 млн грн, чистая прибыль – 18,7 млн ​​грн, свидетельствуют данные YouControl.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні