Председателем правления частного акционерного общества НАК «Недра Украины» назначен Виктор Новиков. Соответствующий приказ подписал глава Госгеонедр Олег Гоцинец, говорится в сообщении ведомства.
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Подробности
- Виктор Новиков имеет значительный опыт в сфере геологии и недропользования. Работал в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, руководил государственными предприятиями «Янтарь Украины» и «Украинская геологическая компания».
- «Назначение нового председателя правления является важным шагом для активизации деятельности предприятия», – отметил Гоцинец.
- Перед новым руководителем стоят также цели по «модернизации управления недрами и обеспечению прозрачной деятельности компании».
Контекст
НАК «Недра Украины» – ключевая госкомпания в сфере геологоразведки и недропользования. Она имеет специальные разрешения на разработку углеводородов, титана и золота, выполняет государственные программы развития минерально-сырьевой базы и проводит научные исследования.
На базе компании работает единственная в Украине комплексная лаборатория для изучения традиционных и нетрадиционных коллекторов, оборудованная по международным стандартам.
Доход НАК «Недра Украины» по итогам 2024 года – 104 млн грн, чистая прибыль – 18,7 млн грн, свидетельствуют данные YouControl.
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