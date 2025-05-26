Подробности

Виктор Новиков имеет значительный опыт в сфере геологии и недропользования. Работал в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, руководил государственными предприятиями «Янтарь Украины» и «Украинская геологическая компания».

«Назначение нового председателя правления является важным шагом для активизации деятельности предприятия», – отметил Гоцинец.

Перед новым руководителем стоят также цели по «модернизации управления недрами и обеспечению прозрачной деятельности компании».

Контекст

НАК «Недра Украины» – ключевая госкомпания в сфере геологоразведки и недропользования. Она имеет специальные разрешения на разработку углеводородов, титана и золота, выполняет государственные программы развития минерально-сырьевой базы и проводит научные исследования.

На базе компании работает единственная в Украине комплексная лаборатория для изучения традиционных и нетрадиционных коллекторов, оборудованная по международным стандартам.

Доход НАК «Недра Украины» по итогам 2024 года – 104 млн грн, чистая прибыль – 18,7 млн ​​грн, свидетельствуют данные YouControl.