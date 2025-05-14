Первые проекты в июле. Украина подписала два финальных договора с американской DFC в рамках соглашения о недрах. Как будет работать фонд и кто будет им управлять

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Украина и США окончательно определились с механизмом работы совместного инвестиционного фонда, основанного в рамках соглашения о недрах. Сколько страны должны инвестировать в будущие проекты? Как будут распределяться доходы? Кто будет управлять фондом? Какие приоритеты для инвестиционных проектов? Разбор двух соглашений с американской DFC.
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