Первые проекты в июле. Украина подписала два финальных договора с американской DFC в рамках соглашения о недрах. Как будет работать фонд и кто будет им управлять

Украина и США окончательно определились с механизмом работы совместного инвестиционного фонда, основанного в рамках соглашения о недрах. Сколько страны должны инвестировать в будущие проекты? Как будут распределяться доходы? Кто будет управлять фондом? Какие приоритеты для инвестиционных проектов? Разбор двух соглашений с американской DFC.