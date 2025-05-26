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НАК «Надра України» очолив Віктор Новіков. Що про нього відомо

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Віктор Новіков /пресслужба Держгеонадра

Віктор Новіков Фото пресслужба Держгеонадра

Головою правління приватного акціонерного товариства НАК «Надра України» призначено Віктора Новікова. Відповідний наказ підписав очільник Держгеонадр Олег Гоцинець, йдеться в повідомленні відомства.

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Деталі

  • Віктор Новіков має значний досвід у сфері геології та надрокористування. Працював у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, керував державними підприємствами «Бурштин України» та «Українська геологічна компанія».
  • «Призначення нового голови правління є важливим кроком для активізації діяльності підприємства», – зазначив Гоцинець. За його словами, серед основних завдань Новікова – відновлення робіт на перспективних ділянках з покладами вуглеводнів і титану, а також посилення інвестиційної привабливості компанії.
  • Перед новим керівником стоять також цілі з «модернізації управління надрами та забезпечення прозорої діяльності компанії».

Контекст

НАК «Надра України» – ключова держкомпанія у сфері геологорозвідки та надрокористування. Вона має спеціальні дозволи на розробку покладів вуглеводнів, титану та золота, виконує державні програми розвитку мінерально-сировинної бази та проводить наукові дослідження.

На базі компанії працює єдина в Україні комплексна лабораторія для вивчення традиційних і нетрадиційних колекторів, обладнана за міжнародними стандартами.

Дохід НАК «Надра України» за підсумками 2024 року – 104 млн грн, чистий прибуток – 18,7 млн грн, свідчать дані YouControl.

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