Головою правління приватного акціонерного товариства НАК «Надра України» призначено Віктора Новікова. Відповідний наказ підписав очільник Держгеонадр Олег Гоцинець, йдеться в повідомленні відомства.
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Деталі
- Віктор Новіков має значний досвід у сфері геології та надрокористування. Працював у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, керував державними підприємствами «Бурштин України» та «Українська геологічна компанія».
- «Призначення нового голови правління є важливим кроком для активізації діяльності підприємства», – зазначив Гоцинець. За його словами, серед основних завдань Новікова – відновлення робіт на перспективних ділянках з покладами вуглеводнів і титану, а також посилення інвестиційної привабливості компанії.
- Перед новим керівником стоять також цілі з «модернізації управління надрами та забезпечення прозорої діяльності компанії».
Контекст
НАК «Надра України» – ключова держкомпанія у сфері геологорозвідки та надрокористування. Вона має спеціальні дозволи на розробку покладів вуглеводнів, титану та золота, виконує державні програми розвитку мінерально-сировинної бази та проводить наукові дослідження.
На базі компанії працює єдина в Україні комплексна лабораторія для вивчення традиційних і нетрадиційних колекторів, обладнана за міжнародними стандартами.
Дохід НАК «Надра України» за підсумками 2024 року – 104 млн грн, чистий прибуток – 18,7 млн грн, свідчать дані YouControl.
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