Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

На следующей неделе в Раде зарегистрируют законопроект о малых модульных атомных реакторах – нардеп

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Будівництво малого модульного реактора /Getty Images

Строительство малого модульного реактора Фото Getty Images

На следующей неделе будет зарегистрирован законопроект о малых модульных атомных реакторах. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время состоявшегося 24 октября мероприятия Forbes Ukraine «Энергия бизнеса».

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • «Цель законопроекта – открыть рынок атомной энергетики для частных инвестиций, чтобы не только «Энергоатом» имел возможность строить такие объекты», – отметил Герус. По его словам, привлечение частного бизнеса способствует лучшей динамике инвестиций и более высоким показателям эффективности проектов.

Контекст

Малые модульные реакторы (ММР) – это компактные ядерные установки, предназначенные для производства электрической и тепловой энергии. Благодаря модульной конструкции их можно производить на заводах и транспортировать к месту установки, что значительно упрощает процесс строительства и снижает затраты.

Мощность ММР обычно колеблется от 10 до 300 МВт электрической энергии. Например, реактор SMR-300 имеет мощность 300 МВт и может обеспечить электроэнергией примерно 30 000 домохозяйств. Другой пример – Hyperion Power Module, генерирующий около 75 МВт тепловой энергии и 25–27 МВт электрической. Такие показатели делают ММР гибкими для использования в разных масштабах и нуждах.

Стоимость строительства ММР зависит от технологии и страны. К примеру, американский NuScale Power оценивается примерно в $4200 за кВт, тогда как китайский HTGR стоит около $5600 за кВт.

Преимущества ММР включают быстрый ввод в эксплуатацию благодаря заводскому производству, повышенную безопасность благодаря использованию пассивных систем охлаждения и природной циркуляции, а также гибкость в размещении, что позволяет устанавливать их в отдаленных или труднодоступных регионах. Кроме того, ММР могут использоваться для производства чистого водорода и аммиака, что способствует декарбонизации экономики.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні