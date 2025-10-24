На следующей неделе будет зарегистрирован законопроект о малых модульных атомных реакторах. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время состоявшегося 24 октября мероприятия Forbes Ukraine «Энергия бизнеса».

Подробности

«Цель законопроекта – открыть рынок атомной энергетики для частных инвестиций, чтобы не только «Энергоатом» имел возможность строить такие объекты», – отметил Герус. По его словам, привлечение частного бизнеса способствует лучшей динамике инвестиций и более высоким показателям эффективности проектов.

Контекст

Малые модульные реакторы (ММР) – это компактные ядерные установки, предназначенные для производства электрической и тепловой энергии. Благодаря модульной конструкции их можно производить на заводах и транспортировать к месту установки, что значительно упрощает процесс строительства и снижает затраты.

Мощность ММР обычно колеблется от 10 до 300 МВт электрической энергии. Например, реактор SMR-300 имеет мощность 300 МВт и может обеспечить электроэнергией примерно 30 000 домохозяйств. Другой пример – Hyperion Power Module, генерирующий около 75 МВт тепловой энергии и 25–27 МВт электрической. Такие показатели делают ММР гибкими для использования в разных масштабах и нуждах.

Стоимость строительства ММР зависит от технологии и страны. К примеру, американский NuScale Power оценивается примерно в $4200 за кВт, тогда как китайский HTGR стоит около $5600 за кВт.

Преимущества ММР включают быстрый ввод в эксплуатацию благодаря заводскому производству, повышенную безопасность благодаря использованию пассивных систем охлаждения и природной циркуляции, а также гибкость в размещении, что позволяет устанавливать их в отдаленных или труднодоступных регионах. Кроме того, ММР могут использоваться для производства чистого водорода и аммиака, что способствует декарбонизации экономики.