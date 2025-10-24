Наступного тижня буде зареєстровано законопроєкт про малі модульні атомні реактори. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час заходу Forbes Ukraine «Енергія бізнесу», що відбувся 24 жовтня.

Деталі

«Мета законопроєкту – відкрити ринок атомної енергетики для приватних інвестицій, щоб не лише «Енергоатом» мав можливість будувати такі об’єкти», –зазначив Герус. За його словами, залучення приватного бізнесу сприяє кращій динаміці інвестицій та вищим показникам ефективності проєктів.

Контекст

Малі модульні реактори (ММР) – це компактні ядерні установки, призначені для виробництва електричної та теплової енергії. Завдяки модульній конструкції їх можна виготовляти на заводах і транспортувати до місця встановлення, що значно спрощує процес будівництва та знижує витрати.

Потужність ММР зазвичай коливається від 10 до 300 МВт електричної енергії. Наприклад, реактор SMR-300 має потужність 300 МВт і може забезпечити електроенергією приблизно 30 000 домогосподарств. Інший приклад – Hyperion Power Module, який генерує близько 75 МВт теплової енергії та 25–27 МВт електричної. Такі показники роблять ММР гнучкими для використання в різних масштабах і потребах.

Вартість будівництва ММР залежить від технології та країни. Наприклад, американський NuScale Power оцінюється приблизно в $4200 за кВт, тоді як китайський HTGR коштує близько $5600 за кВт.

Переваги ММР включають швидке введення в експлуатацію завдяки заводському виробництву, підвищену безпеку через використання пасивних систем охолодження та природної циркуляції, а також гнучкість у розміщенні, що дозволяє встановлювати їх у віддалених або важкодоступних регіонах. Крім того, ММР можуть бути використані для виробництва чистого водню та аміаку, що сприяє декарбонізації економіки.