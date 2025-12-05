Новая программа финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) предусматривает 16 структурных маяков, которые правительство и Верховная Рада обязались выполнить, а также четыре обязательных условия, без соблюдения которых ее запуск невозможен. Об этом говорится в меморандуме, копия которого есть в распоряжении Forbes Ukraine.