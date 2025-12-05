Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:04 хвилин
Новая программа финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) предусматривает 16 структурных маяков, которые правительство и Верховная Рада обязались выполнить, а также четыре обязательных условия, без соблюдения которых ее запуск невозможен. Об этом говорится в меморандуме, копия которого есть в распоряжении Forbes Ukraine.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключевые факты
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.