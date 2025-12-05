Нова програма фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ) передбачає 16 структурних маяків, які уряд і Верховна Рада зобов’язалися виконати, а також чотири обов’язкові умови, без дотримання яких її запуск неможливий. Про це йдеться в меморандумі, копія якого є в розпорядженні Forbes Ukraine.