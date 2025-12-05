Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:04 хвилин
Нова програма фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ) передбачає 16 структурних маяків, які уряд і Верховна Рада зобов’язалися виконати, а також чотири обов’язкові умови, без дотримання яких її запуск неможливий. Про це йдеться в меморандумі, копія якого є в розпорядженні Forbes Ukraine.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.