Netflix рассматривает вариант приобретения студийного и стримингового подразделений Warner Bros. Discovery, привлекая для консультаций инвестиционный банк Moelis & Co. Об этом 31 октября пишет Reuters со ссылкой на источники.

Подробности

Moelis & Co ранее сопровождал сделку Skydance Media по покупке Paramount Global. Netflix уже получила доступ в комнату данных с финансовыми показателями, необходимыми для подготовки предложения.

Покупка студийного бизнеса Warner Bros. позволит Netflix контролировать ключевые голливудские франшизы, такие как «Гарри Поттер» и персонажи DC Comics.

На прошлой неделе CEO Netflix Тед Сарандос заявил инвесторам, что компания, как правило, «больше строит, чем покупает», но оценивает потенциальные соглашения по критериям масштаба и усилению развлекательного контента.

«Мы четко заявили, что не заинтересованы во владении традиционными телеканалами», – подчеркнул Сарандос во время квартального отчета.

Итак, кабельные сети Warner Bros. Discovery – CNN, TNT, Food Network, Animal Planet – не входят в сферу интересов Netflix.

Контекст

В июле WSJ ссылаясь на источники, писала, что Netflix планирует расширить контент, возвращаясь к форматам традиционного кабельного ТВ. В частности, компания обсуждала с Spotify партнерство по созданию музыкальных премий или концертных шоу.

Среди возможных совместных инициатив Netflix и Spotify – интервью со знаменитостями и документальные ленты об актуальных событиях.

Параллельно Netflix возрождает легендарное американское талант-шоу Star Search (Поиск звезд) и готовит к запуску Building the Band (Создание группы), где покажут процесс формирования музыкальных коллективов. Премьера намечена на следующий год. Также в разработке – новый музыкальный конкурс, старт которого ожидается в ближайшие месяцы.

Поскольку миллионы зрителей по всему миру отказываются от кабельного телевидения или никогда им не пользовались, Netflix становится их основным поставщиком контента. Компания активно расширяет предложение, добавляя реалити-шоу, стендап, прямые трансляции и прочие форматы вне фильмов и сериалов.