Netflix розглядає варіант придбання студійного та стрімінгового підрозділів Warner Bros. Discovery, залучивши для консультацій інвестиційний банк Moelis & Co. Про це 31 жовтня пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Moelis & Co раніше супроводжував угоду Skydance Media з купівлі Paramount Global. Netflix уже отримала доступ до кімнати даних із фінансовими показниками, необхідними для підготовки пропозиції.

Купівля студійного бізнесу Warner Bros. дозволить Netflix контролювати ключові голлівудські франшизи, зокрема «Гаррі Поттер» та персонажів DC Comics.

Минулого тижня CEO Netflix Тед Сарандос заявив інвесторам, що компанія зазвичай «більше будує, ніж купує», але оцінює потенційні угоди за критеріями масштабу та посилення розважального контенту.

«Ми чітко заявили, що не зацікавлені у володінні традиційними телеканалами», – наголосив Сарандос під час квартального звіту.

Тож кабельні мережі Warner Bros. Discovery – CNN, TNT, Food Network, Animal Planet – не входять до сфери інтересів Netflix.

Контекст

У липні WSJ, посилаючись на джерела, писала, що Netflix планує розширити контент, повертаючись до форматів традиційного кабельного ТБ. Зокрема, компанія обговорювала з Spotify партнерство для створення музичних премій чи концертних шоу.

Серед можливих спільних ініціатив Netflix і Spotify – інтерв’ю зі знаменитостями та документальні стрічки про актуальні події.

Паралельно Netflix відроджує легендарне американське талант-шоу Star Search («Пошук зірок») і готує до запуску Building the Band («Створення гурту»), де покажуть процес формування музичних колективів. Прем’єра запланована на наступний рік. Також у розробці – новий музичний конкурс, старт якого очікується найближчими місяцями.

Оскільки мільйони глядачів по всьому світу відмовляються від кабельного телебачення або ніколи його не мали, Netflix стає їхнім основним постачальником контенту. Компанія активно розширює пропозицію, додаючи реаліті-шоу, стендап, прямі трансляції та інші формати поза фільмами й серіалами.