Бренд в ленте Netflix. Fractal Бородатюка будет запускать рекламу для украинских брендов на популярном стриминге. Кому это полезно?

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

3 хв читання

Netpeak не має прямої співпраці з офісом Netflix, але може запускати диджитал-рекламу для українських брендів на платформі /Getty Images

Fractal официально может запускать диджитал-рекламу для украинских брендов на Netflix Фото Getty Images

Диджитал-агентство Netpeak в составе Fractal стало первым агентством в Украине, запускающим рекламу для украинских брендов на Netflix. Это стало возможным благодаря партнерству компании с Amazon. Будут ли этим пользоваться украинские бизнесы?

«Официально можем запускать диджитал-рекламу для украинских брендов на Netflix», – написал 15 октября основатель украинского диджитал-агентства Fractal Артем Бородатюк в своем Telegram-канале.

По его словам, платформа для запуска рекламы Amazon DSP дает точное таргетирование и прозрачную аналитику. Netpeak не сотрудничает напрямую с Netflix – реклама размещается через Amazon Ads, который имеет право на продажу инвентаря CTV, говорит руководитель отдела развития маркетплейса Netpeak Ukraine Александр Власенко. Он отметил, что Amazon DSP – основной инструмент для CTV-рекламы в США, его используют Hyundai, Booking.com, Nestlé.

