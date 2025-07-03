Netflix планирует расширить ассортимент контента, возвращаясь к форматам, характерным для традиционного кабельного телевидения. В частности, компания вела переговоры с музыкальным сервисом Spotify о возможном партнерстве по созданию проектов, таких как музыкальные премии или концертные шоу. Об этом пишет The Wall Street Journal , ссылаясь на источники.

Подробности

Среди потенциальных совместных проектов Netflix и Spotify – интервью со знаменитостями и документальные фильмы об актуальных событиях.

Параллельно Netflix возрождает популярное американское талант-шоу Star Search («Поиск звезд») и готовится к запуску нового проекта Building the Band («Создание группы»), где покажут процесс отбора музыкантов в группы. Премьера шоу намечена на следующий год. Также в разработке находится музыкальный конкурс, который должен стартовать в ближайшие месяцы.

Поскольку миллионы людей во всем мире отказываются от кабельного телевидения или никогда не использовали его, Netflix становится их основным источником контента. Компания активно работает над расширением предложения, создавая не только фильмы и сериалы, но и реалити-шоу, стендап-выступления и прямые трансляции.

Контекст

Глобальный рынок традиционного телевидения продолжает стремительно сокращаться. По данным исследования Kantar, доля людей, пользующихся исключительно линейным ТВ, уменьшилась с 12% в 2021 году до 7% в 2025-м. В то же время растет количество пользователей онлайн-видео и VoD-сервисов: их доля выросла с 20% до 25%. Среднесуточный просмотр традиционного ТВ снижается в среднем на 2% в год, даже несмотря на кратковременный рост во время больших событий, таких как Олимпийские игры или чемпионаты Европы.

Этот тренд оказывает негативное влияние на рекламные доходы телевидения. За 2024 г. глобальный рынок ТВ-рекламы просел на 4,5%, при этом количество рекламных блоков уменьшилось на 6%, а число брендов-заказчиков – на 12%. В 2025 году ожидается дальнейшее падение – по прогнозам WARC, до $143,6 млрд, то есть еще на 6,5% меньше. Общий прогноз Statista – ежегодное падение рекламных доходов в традиционном ТВ на 1-2% ежегодно, до 2029 года.