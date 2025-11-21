Финская компания Nokia планирует вложить $4 млрд в США. Деньги пойдут на исследования, разработку и производство для ускорения создания современных сетей с использованием искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters 21 ноября.
- Из общей суммы: $3,5 млрд будет направлено на исследование и разработку (R&D); $500 млн – на производство и капитальные затраты в штатах Техас, Нью-Джерси и Пенсильвания.
- Компания, уже имеющая более десятка объектов в Северной Америке и владеющая лабораторией Bell Labs в Нью-Джерси, сделала это заявление в сотрудничестве с администрацией президента США Дональда Трампа.
- «Наши расширенные инвестиции помогут США укрепить национальную безопасность, повысить производительность и обеспечить процветание благодаря масштабной сетевой инфраструктуре, оптимизированной искусственным интеллектом», – говорится в официальном заявлении Nokia.
- На фоне отсутствия крупного отечественного производителя телекоммуникационного оборудования в США (рынок фактически разделен между Nokia, шведской Ericsson и корейской Samsung) такие инвестиции имеют особое стратегическое значение, пишет Reuters.
Объявление прозвучало после того, как Nokia представила новую стратегию, в центре которой – искусственный интеллект и оптимизация сделок. Стоит отметить, что тема Nokia поднималась во время октябрьской встречи президента Финляндии Александра Стубба с Дональдом Трампом в Белом доме.
Новый генеральный директор Nokia Джастин Хотард (перешедший из Intel в начале этого года) подчеркнул, что компания сосредотачивается на странах, предпочитающих западные технологии.
Объявление об инвестициях прошло на фоне июльского предупреждения о снижении прибыли из-за тарифных рисков и ослабления доллара, именно поэтому ряд неамериканских компаний сейчас переносит производство в США.
