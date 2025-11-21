Фінська компанія Nokia планує вкласти $4 млрд у США. Гроші підуть на дослідження, розробку та виробництво, щоб прискорити створення сучасних мереж із використанням штучного інтелекту. Про це пише Reuters 21 листопада.

Деталі

Із загальної суми: $3,5 млрд буде спрямовано на дослідження та розробку (R&D); $500 млн – на виробництво та капітальні витрати у штатах Техас, Нью-Джерсі та Пенсильванія.

Компанія, яка вже має понад десяток об’єктів у Північній Америці та володіє лабораторією Bell Labs у Нью-Джерсі, зробила цю заяву у співпраці з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

«Наші розширені інвестиції допоможуть США зміцнити національну безпеку, підвищити продуктивність і забезпечити процвітання завдяки масштабній мережевій інфраструктурі, оптимізованій штучним інтелектом», – йдеться в офіційній заяві Nokia.

На тлі відсутності великого вітчизняного виробника телекомунікаційного обладнання у США (ринок фактично поділений між Nokia, шведською Ericsson та корейською Samsung) такі інвестиції мають особливе стратегічне значення, пише Reuters.

Контекст

Оголошення пролунало після того, як Nokia представила нову стратегію, в центрі якої – штучний інтелект та оптимізація операцій. Варто зазначити, що тема Nokia порушувалася під час жовтневої зустрічі президента Фінляндії Александра Стубба з Дональдом Трампом у Білому домі.

Новий генеральний директор Nokia Джастін Хотард (який перейшов з Intel на початку цього року) наголосив, що компанія зосереджується на країнах, які віддають перевагу західним технологіям.

Оголошення про інвестиції сталося на тлі липневого попередження про зниження прибутку через тарифні ризики та послаблення долара, саме тому низка неамериканських компаній зараз переносить виробництво до США.