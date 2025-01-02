Новый выпуск журнала Forbes Ukraine: Александр Усик, «Предприниматель года – 2024», рейтинг инфлюэнсеров, перспективные стартапы Украины

Впервые за всю историю Forbes Ukraine мы вышли с двумя обложками. На первой – Лев Жиденко и Тарас Панасенко, лучшие предприниматели страны по версии Forbes Ukraine. На второй – украинский боксер, абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик, защитивший титул, когда этот номер готовился к печати.
Что внутри?
Forbes в четвертый раз определил предпринимателя года. В этом году гран-при получили Лев Жиденко и Тарас Панасенко, основатели «Авроры». Какие решения помогли им выстроить вторую по размеру розничную сеть в Украине? Предприниматели делятся накопленным опытом с основателями перспективных малых и средних компаний из списка Forbes NEXT 250.
25 самых перспективных стартапов Украины. Третий список перспективных стартапов от Forbes Ukraine на пересечении двух глобальных трендов: более 40% финалистов – это ИИ-стартапы, у большинства других действенная бизнес-модель. В этом году в первом лонг-листе было 485 известных компаний, на голосование жюри отправились 94 претендента. Они выбрали 25 финалистов.
Топ-20 инфлюэнсеров Украины. Война перекроила «рынок» блогеров. У кого из них наибольшая аудитория в 2024-м и сколько можно заработать на любви миллионов украинцев?
А еще наш годовой отчет – мы выбрали и написали о людях, компаниях и брендах, которые смогли достичь за последние 12 месяцев, казалось бы, невозможного.
- Усик корпорейшн. Достигнув вершины в боксе, Александр Усик делает первые шаги в бизнесе. Как устроен его бизнес и во что он инвестирует?
- Знакомьтесь, Иван Урывский. Его имя ассоциируется у публики со спектаклем «Конотопская ведьма». Но вселенная художника гораздо больше и постоянно расширяется.
- Падение давления. Останется ли газ из РФ в украинской трубе после 1 января 2025 года, когда закончится действующий контракт?
Также в номере:
Чемпионы диджитализации. 30 украинских компаний, которые зашли в диджитализации дальше остальных. Исследование Forbes и KPMG.
Новый космос Созановского. За 20 лет соучредитель Film.ua Сергей Созановский дважды ультимативно менял бизнес-модель киностудии.
Во вселенной Кэнди Суперстар. Инфлюэнсер #1 построила бизнес-машину, которая в 2024 году принесла ее компаниям 23 млн грн дохода.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.