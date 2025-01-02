Новый выпуск журнала Forbes Ukraine: Александр Усик, «Предприниматель года – 2024», рейтинг инфлюэнсеров, перспективные стартапы Украины

Впервые за всю историю Forbes Ukraine мы вышли с двумя обложками . На первой – Лев Жиденко и Тарас Панасенко, лучшие предприниматели страны по версии Forbes Ukraine. На второй – украинский боксер, абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик, защитивший титул, когда этот номер готовился к печати.

Что внутри?

Forbes в четвертый раз определил предпринимателя года. В этом году гран-при получили Лев Жиденко и Тарас Панасенко, основатели «Авроры». Какие решения помогли им выстроить вторую по размеру розничную сеть в Украине? Предприниматели делятся накопленным опытом с основателями перспективных малых и средних компаний из списка Forbes NEXT 250.

25 самых перспективных стартапов Украины. Третий список перспективных стартапов от Forbes Ukraine на пересечении двух глобальных трендов: более 40% финалистов – это ИИ-стартапы, у большинства других действенная бизнес-модель. В этом году в первом лонг-листе было 485 известных компаний, на голосование жюри отправились 94 претендента. Они выбрали 25 финалистов.

Топ-20 инфлюэнсеров Украины. Война перекроила «рынок» блогеров. У кого из них наибольшая аудитория в 2024-м и сколько можно заработать на любви миллионов украинцев?

А еще наш годовой отчет – мы выбрали и написали о людях, компаниях и брендах, которые смогли достичь за последние 12 месяцев, казалось бы, невозможного.

Усик корпорейшн. Достигнув вершины в боксе, Александр Усик делает первые шаги в бизнесе. Как устроен его бизнес и во что он инвестирует?

Достигнув вершины в боксе, Александр Усик делает первые шаги в бизнесе. Как устроен его бизнес и во что он инвестирует? Знакомьтесь, Иван Урывский. Его имя ассоциируется у публики со спектаклем «Конотопская ведьма». Но вселенная художника гораздо больше и постоянно расширяется.

Его имя ассоциируется у публики со спектаклем «Конотопская ведьма». Но вселенная художника гораздо больше и постоянно расширяется. Падение давления. Останется ли газ из РФ в украинской трубе после 1 января 2025 года, когда закончится действующий контракт?

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