Новий випуск журналу Forbes Ukraine: Олександр Усик, «Підприємець року – 2024», рейтинг інфлюенсерів, перспективні стартапи України

Вперше за всю історію Forbes Ukraine ми вийшли з двома обкладинками . На першій – Лев Жиденко і Тарас Панасенко, найкращі підприємці країни за версією Forbes Ukraine. На другій – український боксер, абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик, що захистив титул, коли цей номер готувався до друку.

Що всередині?

Forbes учетверте визначив підприємця року. Цьогоріч гран-прі отримали Лев Жиденко і Тарас Панасенко, засновники «Аврори». Які рішення допомогли їм побудувати другу за розміром роздрібну мережу в Україні? Підприємці діляться набутим досвідом із засновниками перспективних малих та середніх компаній зі списку Forbes NEXT 250.

25 найперспективніших стартапів України. Третій список перспективних стартапів від Forbes Ukraine на перетині двох глобальних трендів: понад 40% фіналістів – це ШІ‑стартапи, у більшості інших дієва бізнес‑модель. Цьогоріч у першому лонглісті було 485 відомих компаній, на голосування журі вирушили 94 претенденти. Вони обрали 25 фіналістів.

Топ-20 інфлюенсерів України. Війна перекроїла «ринок» блогерів. Хто має найбільшу аудиторію у 2024-му і скільки можна заробити на любові мільйонів українців?

А ще наш річний звіт – ми обрали і написали про людей, компанії та бренди, які змогли досягти протягом останніх 12 місяців, здавалося б, неможливого.

Усик корпорейшн. Досягнувши вершини у боксі, Олександр Усик робить перші кроки в бізнесі. Як влаштований його бізнес і у що він інвестує?

Досягнувши вершини у боксі, Олександр Усик робить перші кроки в бізнесі. Як влаштований його бізнес і у що він інвестує? Знайомтесь, Іван Уривський. Його імʼя асоціюється у публіки з виставою «Конотопська відьма». Але всесвіт митця набагато більший і постійно розширюється.

Його імʼя асоціюється у публіки з виставою «Конотопська відьма». Але всесвіт митця набагато більший і постійно розширюється. Падіння тиску. Чи залишиться газ із РФ в українській трубі після 1 січня 2025-го, коли закінчиться чинний контракт?

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