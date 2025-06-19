Второй сезон креативной кампании «Мед минных полей» от агентства Saatchi & Saatchi Ukraine, компании Kernel, МИД Украины и Dronarium принес «бронзу» на рекламном фестивале Cannes Lions 2025. Он получил награду в номинации «Корпоративная цель и социальная ответственность», говорится на сайте фестиваля.

Ключевые факты

Проект Minefield Honey: Harvesting Hope – второй этап кампании Minefield Honey (Мед минных полей) от Saatchi & Saatchi Ukraine. Его цель – привлечь внимание к разминированию украинских территорий.

В 2025 году проект попал в три шорт-листа фестиваля Cannes Lions. Кроме номинации «Корпоративная цель и социальная ответственность», он представлен в категориях «Достойный труд и экономический рост» и «Титан». Призовые места в них объявят 20 июня. Ранее, 17 июня, первую «бронзу» на фестивале для Украины завоевало шоу «Холостяк» от Starlight Media.

«Бронза» на Cannes Lions 2025 – шестой «лев» для Saatchi & Saatchi Ukraine за пять лет. В общей сложности «Мед минных полей» принес около 80 металлических наград, без учета шорт-листов, по подсчетам агентства. В 2024-м эта кампания собрала наибольшее количество наград на фестивалях, по подсчетам Forbes Ukraine.

Безусловно, супершорт для нас – это Titanium Lions, – комментирует креативный директор Saatchi & Saatchi Ukraine Сергей Белошицкий. – У этой категории сверхвысокий уровень конкуренции. Попадающие сюда проекты берут гран-при и золотые награды «Каннских львов».

По количеству наград «Мед минных полей» – самый успешный проект агентства, говорит Белошицкий. «Это точно самый сложный из всех наших проектов, – добавляет он. – В него вложена титаническая работа большого количества людей, брендов и поклонников».

Контекст

«Мед минных полей» стартовал осенью 2023 года, когда организаторы собрали первую партию меда. Для этого Kernel предоставил семена медоносных трав и поля, которые пилоты Dronarium удобрили с помощью дронов. Союз пчеловодов Украины помог собрать мед с ульев, установленных на безопасных территориях, а МИД распространил его среди дипломатов всего мира. Этот этап принес более 175 млн показов и 517 виральных медийных заголовков, по данным Saatchi & Saatchi Ukraine.

Новый урожай собрали в 2024-м. В проекте изменили дизайн и упаковку продукта, присоединились партнеры Украины, Германии и США. Они реализуют «Мед минных полей» и производят собственные лимитированные серии продуктов с его добавлением.

Денежные средства по продаже меда идут на обеспечение специалистов оборудованием для разминирования полей пострадавших фермеров. В 2022 году в Украине было заминировано более 139 000 кв. м, или 30% территории, по данным МВД Украины. В конце 2024-го – начале 2025 года площадь заминированных полей достигла 8 млн га, из которых 6 млн га размещены на оккупированных территориях, по данным Saatchi & Saatchi Ukraine. Из-за заминированных полей экономика терпит убытки в объеме $11,2 млрд ежегодно, говорится в пресс-релизе агентства.