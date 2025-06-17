На рекламному фестивалі Каннські леви нагородили 13-й сезон шоу «Холостяк» з ветераном Олександром Тереном. Шоу отримало «бронзу» в категорії «Різноманіття та інклюзивність в індустрії розваг», йдеться на сайті фестивалю.
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Ключові факти
- Шоу «Холостяк» стало першим проєктом Starlight Media, що отримало нагороду фестивалю Каннські леви. Його відзначили серед найкращих проєктів індустрії розваг, що «відстоюють і реалізують принципи різноманіття, інклюзивності та справедливої репрезентації вразливих груп».
- Після перегляду 13-го сезону шоу «Холостяк» з Олександром Будьком (Тереном) 71% опитаних глядачів заявили, що вважають ветеранів з інвалідністю сексуально привабливими. До виходу реаліті цей показник був меншим на 19 відсоткових пунктів, засвідчило дослідження Gradus Research і Starlight Media.
- Срібні нагороди отримали церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі та короткометражний фільм бренду LʼOreal про Ілон Спехт – одну з небагатьох жінок, які працювали в рекламному агентстві McCann Erickson у 60-х і 70-х роках. Переможці категорії будуть оголошені пізніше.
- «Холостяк» – один із найдорожчих проєктів медіахолдингу Starlight Media. Вартість сезону «Холостяка» – понад $1 млн, розповів CEO StarLightMedia у випуску YouTube-проєкту Fegoriv Vlog. За його словами, шоу дивиться майже третина українців.
Контекст
Каннські леви – один із найпрестижніших рекламних фестивалів світу. У 2025-му фестиваль триватиме з 16 по 20 червня. Серед українських проєктів фіналістом фестивалю стала також кампанія «Мед мінних полів», створена агенцією Saatchi & Saatchi Ukraine разом з агрокомпанією Kernel, МЗС України, Спілкою пасічників України та Dronarium Ukraine. Проєкт увійшов у шортлісти в категоріях Titanium та Creative Commerce, переможців яких оголосять 19 та 20 червня.
Головним героєм 13-го сезону шоу «Холостяк», що виходило на телеканалі СТБ групи Starlight Media з листопада по кінець грудня 2024-го, став ветеран Олександр Будько (Терен), який під час харківського контрнаступу отримав поранення та втратив ноги. Шоу є адаптацією глобального формату реаліті The Bachelor від Warner Bros. International Television Production, який існує понад 20 років.
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