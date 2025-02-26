«Держал строй и поддерживал других». На фронте погиб основатель рекламного агентства «Кинограф» Виталий Кокошко. Каким его запомнили родные и коллеги

За более чем 25 лет рекламное агентство «Кинограф» Виталия Кокошко собрало награды самых престижных фестивалей и конкурсов. С 2022 года его основатель присоединился к войску и 24 февраля 2025-го погиб на фронте. Чем запомнился Виталий Кокошко родным, друзьям и коллегам в рекламной индустрии

Режиссер, основатель и креативный директор рекламного агентства «Кинограф» Виталий Кокошко погиб в возрасте 58 лет. Это произошло 24 февраля в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев, к которой Виталий присоединился в 2022 году, сообщила в Facebook его дочь Ольга Кокошко. «Папа всегда говорил: «Держим строй» и пытался поддерживать всех вокруг», – рассказала Ольга.

Виталий Кокошко основал агентство «Кинограф» в 1998 году. Компанию трижды признавали самым эффективным агентством года в Украине, говорится на сайте Creativity.in.ua. Сам Виталий как режиссер в 2005-м вместе с рекламным агентством «Крынь» получил самую желанную награду в сфере креатива – золото на фестивале «Каннские львы».

Кокошко дошел до вершины креативной индустрии, говорит основатель и креативный директор агентства ISD Group Виктор Шкурба. «Он абсолютно легендарная фигура в украинской рекламе, – комментирует Шкурба. – Не знаю украинцев, которые бы поднялись так высоко».

Каким был Виталий Кокошко и что о нем вспоминают родные, друзья и коллеги?

Одесский юмор и кинематографический перфекционизм

Виталий Кокошко начал профессиональный путь на Одесской киностудии. Сначала был водителем, позже поднялся до помощника продюсера, а потом и сам стал снимать кинокартины. Один из фильмов, над которым работал Кокошко, называется «Принцесса на бобах» и доступен для просмотра на YouTube-канале Одесской киностудии.

«Через кино папа попал в рекламу», – рассказывает дочь режиссера. В 1998 году в маленьком офисе на Одесской киностудии Виталий Кокошко основал агентство «Кинограф». «Он работал на киностудии, в агентстве, а потом таксовал, чтобы что-нибудь заработать», – вспоминает Ольга.

Виталий Кокошко пришел в рекламную сферу из кино. Свой творческий путь он начинал на Одесской киностудии Фото Леся Бойко, предоставлено Ольгой Кокошко

В 2001-м Виталий с семьей переехал из Одессы в Киев. Он принес в рекламу сочетание кинематографичности и юмора, делится основатель и СЕО маркетингового агентства Fedoriv Андрей Федорив. «Виталий не хотел просто снимать рекламные ролики, – говорит Федорив. – Его работы были художественными, провокативными, хулиганскими в хорошем смысле».

Расцвет «Кинографа» пришелся на 2000-е годы, когда роль телевизионной рекламы была большой, добавляет Федорив. Кокошко пользовался авторитетом не только в Украине, но и снимал ролики для топовых брендов на всем постсоветском пространстве, привлекая самых известных звезд. «Он был триумфатором», – вспоминает Федорив.

В 2005 году Виталий Кокошко как режиссер вместе с белорусским рекламным агентством «Крынь» получил золото на «Каннских львах» – самую престижную награду в сфере креатива. В честь этого он устроил грандиозную вечеринку с коллегами из «Кинографа», делится Ольга Кокошко. «В агентстве был офис с крышей, где мы гудели до утра и встречали восход», – вспоминает дочь режиссера.

Требовательный руководитель и энергичный наставник

Первыми работами «Кинографа» стали музыкальные клипы для группы «Вопли Видоплясова». Позже агентство, которое едва ли не единственное на тот момент имело собственный продакшен, сфокусировалось на телерекламе. Среди клиентов были Koblevo, Lesaffre Ukraine, ПУМБ, Beer Point, «Верес», «Алло», «Лимо», Biocodex Ukraine, «Оболонь», АВК, «Ферма», «Фокстрот», Nestle Ukraine, Samsung, Банк Кредит Днепр.

Первыми работами «Кинографа» стали музыкальные клипы для группы «Вопли Видоплясова». Позже агентство сфокусировалось на телевизионной рекламе

«Кинограф» стал творческой лабораторией, в которой Виталий Кокошко был центром вселенной, рассказывает Андрей Федорив. «Честный, простой, открытый, искренний и влюбленный в жизнь, он был настоящим представителем своего поколения, – говорит креативщик. – Для него люди и творчество всегда были выше формального успеха и корпоративных достижений».

«С ним всегда было интересно: награды, фестивали, бессонные ночи, миллиард историй, рассветы на крыше», – вспоминает Олег Киселица, креативный директор «Кинографа», работавший с Кокошко 10 лет.

В 2014 году Effie Awards Global назвал агентство Виталия Кокошка вторым самым эффективным независимым агентством в мире, делится воспоминаниями гендиректор Всеукраинской рекламной коалиции Максим Лазебник. А за более чем 26 лет «Кинограф» получил награды практически всех престижных мировых и международных фестивалей рекламы и креатива.

Статуэтки Effie Europe и Effie Ukraine, Epica, Eurobest, Golden Drum, ADC*UA, The Globes и десятки других наград можно было увидеть на стенах и полках в офисе агентства. Еще несколько сотен не поместились в кабинете.

Статуэтки Effie Europe и Effie Ukraine, Epica, Eurobest, Golden Drum, ADC*UA, The Globes и десятки других наград можно увидеть на стенах и полках в офисе агентства «Кинограф» Фото агенция «Кинограф»

Создатель и военный

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Виталий Кокошко присоединился к рядам территориальной обороны. «Думаю, как создателю ему было тяжело жить по армейским правилам, хотя он никогда нам этого не говорил», – отмечает Ольга Кокошко.

В феврале 2022 года Виталий Кокошко присоединился к рядам ТрО, а в декабре того же года перешел в 72-ю ОМБр им. Черных Запорожцев Фото Леся Бойко, предоставлено Ольгой Кокошко

Однако это не останавливало основателя «Кинографа». В декабре 2022 года он сообщил о переходе из ТрО в 72-ю ОМБр им. Черных Запорожцев, которая с лета 2022-го держала оборону на Угледарском направлении. «Не смог я больше сидеть в терробороне и смотреть «Единые новости». Теперь я в ВСУ», – говорилось в сообщении.

«Когда Виталий пошел мобилизоваться, ему сначала отказали, мол, не тот возраст и не тот формат, – рассказывает Андрей Федорив. – Но он их убедил». Кокошко предлагали штабную работу, однако тот отказался, говорит Федорив. «Виталий тогда сказал, что на нуле может принести больше пользы», – делится он.

В конце концов, режиссер и основатель «Кинографа» возглавил разведку БПЛА в боевой артиллерийской бригаде. «Он дал нам много новых шансов ценой своей жизни, – говорит Виктор Шкурба. – Хочется сказать, что герои не умирают. Но они умирают, и эта злоба и ярость должны дать нам силы бороться дальше».