Другий сезон креативної кампанії «Мед мінних полів» від агенції Saatchi & Saatchi Ukraine, компанії Kernel, МЗС України та Dronarium приніс «бронзу» на рекламному фестивалі Cannes Lions 2025. Він здобув нагороду в номінації «Корпоративна мета і соціальна відповідальність», йдеться на сайті фестивалю.

Ключові факти

Проєкт Мinefield Honey: Harvesting Hope – другий етап кампанії Minefield Honey («Мед мінних полів») від Saatchi & Saatchi Ukraine. Його мета – привернути увагу до розмінування українських територій.

У 2025 році проєкт потрапив до трьох шортлистів фестивалю Cannes Lions. Крім номінації «Корпоративна мета і соціальна відповідальність», він представлений у категоріях «Гідна праця та економічне зростання» і «Титан». Призові місця в них оголосять 20 червня. Раніше, 17 червня, першу «бронзу» на фестивалі для України здобуло шоу «Холостяк» від Starlight Media.

«Бронза» на Cannes Lions 2025 – шостий «лев» для Saatchi & Saatchi Ukraine за пʼять років. Загалом «Мед мінних полів» приніс близько 80 металевих нагород, без урахування шортлистів, за підрахунками агенції. У 2024-му ця кампанія зібрала найбільшу кількість нагород на фестивалях, за підрахунками Forbes Ukraine.

«Безумовно, супершорт для нас – це Titanium Lions, – коментує креативний директор Saatchi & Saatchi Ukraine Сергій Білошицький. – У цій категорії надвисокий рівень конкуренції. Проєкти, які сюди потрапляють, беруть гран-прі та золоті нагороди «Каннських левів».

За кількістю нагород «Мед мінних полів» – найуспішніший проєкт агенції, каже Білошицький. «Це точно найскладніший з усіх наших проєктів, – додає він. – У нього вкладена титанічна робота великої кількості людей, брендів і прихильників».

Контекст

«Мед мінних полів» стартував восени 2023 року, коли організатори зібрали першу партію меду. Для цього Kernel надав насіння медоносних трав і поля, які пілоти Dronarium підживили за допомогою дронів. Спілка пасічників України допомогла зібрати мед із вуликів, встановлених на безпечних територіях, а МЗС розповсюдило його серед дипломатів з усього світу. Цей етап приніс понад 175 млн показів і 517 віральних медійних заголовків, за даними Saatchi & Saatchi Ukraine.

Новий врожай зібрали у 2024-му. У проєкті змінили дизайн та упаковку продукту, долучилися партнери в Україні, Німеччині та США. Вони реалізують «Мед мінних полів» і роблять власні лімітовані серії продуктів із його доданням.

Кошти з продажу меду йдуть на забезпечення спеціалістів обладнанням для розмінування полів постраждалих фермерів. У 2022 році в Україні було заміновано понад 139 000 кв. м, або 30% території, за даними МВС України. Наприкінці 2024-го – початку 2025 року площа замінованих полів сягнула 8 млн га, з яких 6 млн га розміщені на окупованих територіях, за даними Saatchi & Saatchi Ukraine. Через заміновані поля економіка зазнає збитків в обсязі $11,2 млрд щороку, йдеться у пресрелізі агенції.