Александр Киселев ушел с поста СЕО PepsiCo в Украине. Кого назначили вместо него

Юлия Белинская /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юлия Белинская
Forbes

2 хв читання

Олександр Кисельов пішов з посади СЕО PepsiCo в Україні /предоставлено пресс-службой

Александр Киселев четыре с половиной года руководил бизнесом PepsiCo в Украине Фото предоставлено пресс-службой

Александр Киселев, который управлял бизнесом PepsiCo в Украине, готовится занять новую роль в компании, сообщили Forbes Ukraine в пресс-службе. Нового СЕО нашли среди действующих топ-менеджеров компании.

