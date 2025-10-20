Прослухати матеріал
03:07 хвилин
Александр Киселев, который управлял бизнесом PepsiCo в Украине, готовится занять новую роль в компании, сообщили Forbes Ukraine в пресс-службе. Нового СЕО нашли среди действующих топ-менеджеров компании.
