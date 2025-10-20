Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:07 хвилин
Олександр Кисельов, який керував бізнесом PepsiCo в Україні, готується обіймати нову роль в компанії, повідомили Forbes Ukraine в пресслужбі. Нового СЕО знайшли серед чинних топменеджерів компанії.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.