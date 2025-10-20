Підписка від 49 грн
Олександр Кисельов пішов з посади СЕО PepsiCo в Україні. Кого призначили замість нього

Юлія Бєлінська /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юлія Бєлінська
Forbes

2 хв читання

Олександр Кисельов пішов з посади СЕО PepsiCo в Україні /надано пресслужбою

Олександр Кисельов чотири з половиною роки керував бізнесом PepsiCo в Україні Фото надано пресслужбою

Олександр Кисельов, який керував бізнесом PepsiCo в Україні, готується обіймати нову роль в компанії, повідомили Forbes Ukraine в пресслужбі. Нового СЕО знайшли серед чинних топменеджерів компанії.

