Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

OnlyFans ведет переговоры о продаже за $8 млрд – Reuters

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Владелец OnlyFans Fenix ​​International Ltd ведет переговоры о продаже компании группе инвесторов при оценке около $8 млрд, сообщили Reuters три источника. Группу возглавляет Forest Road Company, инвестиционная фирма из Лос-Анджелеса.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ключевые факты

  • Переговоры ведутся по крайней мере с марта, говорят информаторы. По их словам, соглашение может быть достигнуто в течение следующей недели или двух. Рассматривается возможность первичного публичного размещения акций.
  • По данным источников и документов, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, некоторые руководители Forest Road входили в состав специализированной компании по поглощению, которая вела переговоры о выводе OnlyFans на биржу в 2022 году.
  • Источники сообщили, что Fenix ​​International Ltd также ведет переговоры с другими потенциальными покупателями. В последние месяцы лондонская компания привлекла внимание нескольких претендентов.

Контекст

OnlyFans была создана в 2016 году Тимом Стокле и его отцом, бывшим инвестбанкиром Barclays Гаем Стокле. В настоящее время единственным акционером компании является Леонид Радвинский, американский бизнесмен украинского происхождения. Он купил OnlyFans в 2018 году и выплатил себе не менее $1 млрд дивидендов за последние три года, свидетельствуют документы.

Платформа OnlyFans, популярность которой резко возросла во время пандемии COVID-19, позволяет создателям контента взимать плату с подписчиков. Автор получает 80% средств, а 20% – комиссия сервиса.

Согласно отчету, представленному британским регуляторам, за год, закончившийся в ноябре 2023 года, компания получила доход в размере $6,6 млрд по сравнению с $375 млн в 2020 году, и этот быстрый рост заинтересовал инвесторов.

Forest Road – инвестиционная фирма, основанная в 2017 году, специализируется на медиа и цифровом контенте, а также на энергетике. В 2024 году она приобрела гоночную команду Формулы E и в том же году купила небольшой инвестиционный банк.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні