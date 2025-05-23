OnlyFans ведет переговоры о продаже за $8 млрд – Reuters

Владелец OnlyFans Fenix ​​International Ltd ведет переговоры о продаже компании группе инвесторов при оценке около $8 млрд, сообщили Reuters три источника. Группу возглавляет Forest Road Company, инвестиционная фирма из Лос-Анджелеса.

Ключевые факты

Переговоры ведутся по крайней мере с марта, говорят информаторы. По их словам, соглашение может быть достигнуто в течение следующей недели или двух. Рассматривается возможность первичного публичного размещения акций.

По данным источников и документов, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, некоторые руководители Forest Road входили в состав специализированной компании по поглощению, которая вела переговоры о выводе OnlyFans на биржу в 2022 году.

Источники сообщили, что Fenix ​​International Ltd также ведет переговоры с другими потенциальными покупателями. В последние месяцы лондонская компания привлекла внимание нескольких претендентов.

Контекст

OnlyFans была создана в 2016 году Тимом Стокле и его отцом, бывшим инвестбанкиром Barclays Гаем Стокле. В настоящее время единственным акционером компании является Леонид Радвинский, американский бизнесмен украинского происхождения. Он купил OnlyFans в 2018 году и выплатил себе не менее $1 млрд дивидендов за последние три года, свидетельствуют документы.

Платформа OnlyFans, популярность которой резко возросла во время пандемии COVID-19, позволяет создателям контента взимать плату с подписчиков. Автор получает 80% средств, а 20% – комиссия сервиса.

Согласно отчету, представленному британским регуляторам, за год, закончившийся в ноябре 2023 года, компания получила доход в размере $6,6 млрд по сравнению с $375 млн в 2020 году, и этот быстрый рост заинтересовал инвесторов.

Forest Road – инвестиционная фирма, основанная в 2017 году, специализируется на медиа и цифровом контенте, а также на энергетике. В 2024 году она приобрела гоночную команду Формулы E и в том же году купила небольшой инвестиционный банк.