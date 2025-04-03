Amazon та засновник OnlyFans направили пропозиції владі США про покупку TikTok

TikTok повинен знайти покупця не з Китаю до 5 квітня, інакше на нього чекає заборона в США.

У міру наближення останнього терміну, встановленого для пошуку покупця TikTok, кількість претендентів на додаток з розміщення коротких відеороликів зростає, до них приєдналися компанія Amazon і консорціум на чолі із засновником OnlyFans Тімом Стоклі, пише Reuters 3 квітня.

Ключові факти

Amazon і консорціум на чолі із засновником OnlyFans Тімом Стоклі – останні, хто подали заявки на придбання TikTok.

Стартап Zoop, яким керує Стоклі, уклав партнерську угоду з криптовалютним фондом, щоб представити план пізньої стадії торгів по TikTok.

Представник адміністрації США підтвердив, що Amazon відправив лист віце-президенту Джей Ді Венсу та міністру торгівлі Говарду Лютніку. Акції Amazon зросли приблизно на 2% після новин про можливу угоду по TikTok.

Amazon давно плекає амбіції щодо створення соціальної мережі, яка могла б допомогти їй продавати більше товарів та залучати молодшу аудиторію. 2014 року вона купила сайт прямих трансляцій Twitch майже за 1 мільярд доларів, а 2013 року — сайт рецензій на книги Goodreads у рамках цих зусиль. Amazon також розробила та протестувала стрічку коротких відео та фотографій на кшталт TikTok під назвою Inspire, яку закрила на початку цього року.

Минулого місяця Трамп заявив, що його адміністрація звʼязувалася з чотирма різними групами щодо продажу платформи, не називаючи їх.

Приватна інвестиційна компанія Blackstone, обговорює можливість приєднання до некитайських акціонерів ByteDance на чолі з Susquehanna International Group і General Atlantic з метою внесення нового капіталу для купівлі американського бізнесу TikTok.

Американська венчурна компанія Andreessen Horowitz також веде переговори про залучення зовнішнього фінансування для викупу китайських інвесторів TikTok в рамках заявки, яку очолює Oracle.

Контекст

Переговори під егідою Білого дому мають на меті виділення TikTok в американську компанію і розведення частки китайської участі в новому бізнесі до рівня нижче 20%, який вимагає законодавство США.

Майбутнє додатку, яким користується майже половина американців, перебуває під питанням відтоді, як у 2024 році було прийнято закон, який отримав переважну двопартійну підтримку та зобовʼязує ByteDance відмовитися від американського бізнесу TikTok до 19 січня.

Чиновники Вашингтона заявили, що володіння TikTok компанією ByteDance робить компанію залежною від китайського уряду, і Пекін може використати програму для проведення операцій впливу проти Сполучених Штатів та збору даних про американців.TikTok і власник ByteDance це заперечують.