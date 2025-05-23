OnlyFans веде переговори про продаж за $8 млрд – Reuters

Власник OnlyFans Fenix ​​International Ltd веде переговори про продаж компанії групі інвесторів при оцінці близько $8 млрд, повідомили Reuters три джерела. Групу очолює Forest Road Company, інвестиційна фірма з Лос-Анджелеса.

Ключові факти

Переговори ведуться, принаймні, з березня, кажуть інформатори. За їхніми словами, угоду може бути досягнуто протягом наступного тижня чи двох. Розглядається також можливість первинного публічного розміщення акцій.

За даними джерел та документів, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж США, деякі керівники Forest Road входили до складу спеціалізованої компанії з поглинання, яка вела переговори про виведення OnlyFans на біржу в 2022 році.

Джерела повідомили, що Fenix ​​International Ltd також веде переговори з іншими потенційними покупцями. За останні місяці лондонська компанія привернула увагу кількох претендентів.

Контекст

OnlyFans була створена 2016 року Тімом Стокле і його батьком, колишнім інвестбанкіром Barclays Гаєм Стокле. Наразі єдиним акціонером компанії є Леонід Радвінський, американський бізнесмен українського походження. Він купив OnlyFans у 2018 році та виплатив собі не менше $1 млрд дивідендів за останні три роки, свідчать документи.

Платформа OnlyFans, популярність якої різко зросла під час пандемії COVID-19, дозволяє творцям контенту стягувати плату з підписників. Автор отримує 80% коштів, а 20% – комісія сервісу.

Згідно зі звітом, поданим британським регуляторам, за рік, що закінчився в листопаді 2023 року, компанія отримала дохід у розмірі $6,6 млрд, порівняно із $375 млн у 2020 році, і це швидке зростання зацікавило інвесторів.

Forest Road – інвестиційна фірма, заснована у 2017 році, яка спеціалізується на медіа та цифровому контенті, а також на енергетиці. У 2024 році вона придбала гоночну команду Формули E і того ж року купила невеликий інвестиційний банк.