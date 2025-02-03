Продвижение моделей на платформе эротического контента OnlyFans – бизнес на сотни тысяч долларов. С началом большой войны в Украине произошел второй бум агентств, занимающихся этим. Лучшие работают с сотней моделей одновременно и умеют зарабатывать более $10 000 в месяц с одной креаторши. Как работает бизнес в запрещенной индустрии откровенного контента?

«В 2023 году незнакомец в Telegram написал предложение раскрутить мои аккаунты в OnlyFans», – рассказывает модель Анастасия. Обещали утроить заработок, добавляет она. Незнакомец оказался представителем OnlyFans-агентства, а Анастасия согласилась на сотрудничество. «Раньше с OF получала $500 в месяц, с агентством – около $2000», – говорит она.

За 2020–2022 годы тысячи украинцев заработали на платформе с домашним порно и эротикой OnlyFans около $123 млн, написал в Telegram-канале нардеп от партии «Голос» Ярослав Ярослав Железняк. На конец 2024-го 350 создателей контента платформы задекларировали 305,4 млн грн дохода, по данным Даниила Гетманцева.

Часть экосистемы эротического контента – OnlyFans-агентства. В Украине около сотни крупных и в разы больше маленьких компаний, предлагающих моделям поддержку в продвижении на OnlyFans, говорит владелец агентства Александр. Выручка самых больших – сотни тысяч долларов в месяц. Они продвигают сотни моделей одновременно.