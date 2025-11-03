Облачное подразделение Amazon заключило семилетнее соглашение с OpenAI на $38 млрд. Amazon Web Services предоставит OpenAI доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia, в том числе Nvidia GB200 и GB300. Об этом пишет The Wall Street Journal 3 ноября.

Подробности

OpenAI согласилась выплатить Amazon $38 млрд на вычислительную мощность в рамках многолетнего соглашения, которое стало первым партнерством между стартапом и облачной компанией. Ожидается, что сделка поможет удовлетворить быстрорастущие вычислительные потребности OpenAI.

Amazon ожидает, что все вычислительные мощности, согласованные в рамках сделки, будут доступны OpenAI к концу 2026 года, что предоставит производителю ChatGPT быстрый доступ к мощным чипам Nvidia, размещенным в его центрах обработки данных.

OpenAI скоро начнет использовать вычислительные ресурсы AWS. Соглашение также предусматривает возможность увеличения объемов сотрудничества в будущем. Amazon создаст кластеры на базе чипов Nvidia, которые OpenAI будет применять для создания ответов в ChatGPT, тренировки новых моделей искусственного интеллекта и обработки запросов.

Кроме того, OpenAI сможет использовать центральные процессоры Amazon для питания так называемого агентного искусственного интеллекта, где технология выполняет задачи автономно.

Контекст

Инвесторы давят на Amazon для ускорения роста AWS – лидера облачного рынка, но Microsoft и Google показывают более быстрый рост благодаря ИИ-спросу. Акции Amazon выросли на 5%.

Это соглашение является незначительным по сравнению с теми, что OpenAI подписала с другими лидерами облачных технологий, включая соглашение на $300 млрд с Oracle и обязательства перед Microsoft на $250 млрд. Но она является ключевым первым шагом в усилиях Amazon, направленных на то, чтобы ее облачный бизнес мог извлечь выгоду из компании, которая обязуется потратить триллионы долларов на вычислительную мощность в ближайшие годы.

AWS сообщил о 20% росте доходов в квартале – наиболее быстром с 2022 года – и планирует расширение дата-центров, включая кампус за $11 млрд в Индиане для Anthropic ($8 млрд инвестиций Amazon).

Ранее OpenAI была эксклюзивно с Microsoft, но разорвала соглашение в прошлом месяце. Теперь имеет около $600 млрд обязательств с Oracle, Microsoft, Amazon и соглашение с Google.

OpenAI прогнозирует $13 млрд дохода в этом году, но нуждается в экспоненциальном росте, чтобы покрыть дефицит вычислений, заявил СЕО компании Сэм Альтман.