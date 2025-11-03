Облачное подразделение Amazon заключило семилетнее соглашение с OpenAI на $38 млрд. Amazon Web Services предоставит OpenAI доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia, в том числе Nvidia GB200 и GB300. Об этом пишет The Wall Street Journal 3 ноября.
Подробности
- OpenAI согласилась выплатить Amazon $38 млрд на вычислительную мощность в рамках многолетнего соглашения, которое стало первым партнерством между стартапом и облачной компанией. Ожидается, что сделка поможет удовлетворить быстрорастущие вычислительные потребности OpenAI.
- Amazon ожидает, что все вычислительные мощности, согласованные в рамках сделки, будут доступны OpenAI к концу 2026 года, что предоставит производителю ChatGPT быстрый доступ к мощным чипам Nvidia, размещенным в его центрах обработки данных.
- OpenAI скоро начнет использовать вычислительные ресурсы AWS. Соглашение также предусматривает возможность увеличения объемов сотрудничества в будущем. Amazon создаст кластеры на базе чипов Nvidia, которые OpenAI будет применять для создания ответов в ChatGPT, тренировки новых моделей искусственного интеллекта и обработки запросов.
- Кроме того, OpenAI сможет использовать центральные процессоры Amazon для питания так называемого агентного искусственного интеллекта, где технология выполняет задачи автономно.
Контекст
Инвесторы давят на Amazon для ускорения роста AWS – лидера облачного рынка, но Microsoft и Google показывают более быстрый рост благодаря ИИ-спросу. Акции Amazon выросли на 5%.
Это соглашение является незначительным по сравнению с теми, что OpenAI подписала с другими лидерами облачных технологий, включая соглашение на $300 млрд с Oracle и обязательства перед Microsoft на $250 млрд. Но она является ключевым первым шагом в усилиях Amazon, направленных на то, чтобы ее облачный бизнес мог извлечь выгоду из компании, которая обязуется потратить триллионы долларов на вычислительную мощность в ближайшие годы.
AWS сообщил о 20% росте доходов в квартале – наиболее быстром с 2022 года – и планирует расширение дата-центров, включая кампус за $11 млрд в Индиане для Anthropic ($8 млрд инвестиций Amazon).
Ранее OpenAI была эксклюзивно с Microsoft, но разорвала соглашение в прошлом месяце. Теперь имеет около $600 млрд обязательств с Oracle, Microsoft, Amazon и соглашение с Google.
OpenAI прогнозирует $13 млрд дохода в этом году, но нуждается в экспоненциальном росте, чтобы покрыть дефицит вычислений, заявил СЕО компании Сэм Альтман.
