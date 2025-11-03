Хмарний підрозділ Amazon уклав семирічну угоду з OpenAI на $38 млрд. Amazon Web Services надасть OpenAI доступ до сотень тисяч графічних процесорів Nvidia, зокрема Nvidia GB200 та GB300. Про це пише The Wall Street Journal 3 листопада.

Деталі

OpenAI погодилася виплатити Amazon $38 млрд на обчислювальну потужність у рамках багаторічної угоди, яка стала першим партнерством між стартапом та хмарною компанією. Очікується, що угода допоможе задовольнити швидкозростаючі обчислювальні потреби OpenAI.

Amazon очікує, що всі обчислювальні потужності, узгоджені в рамках угоди, будуть доступні OpenAI до кінця 2026 року, що надасть виробнику ChatGPT швидкий доступ до потужних чипів Nvidia, розміщених у його центрах обробки даних.

OpenAI незабаром почне використовувати обчислювальні ресурси AWS. Угода також передбачає можливість збільшення обсягів співпраці в майбутньому. Amazon створить кластери на базі чипів Nvidia, які OpenAI застосовуватиме для генерації відповідей у ChatGPT, тренування нових моделей штучного інтелекту та обробки запитів.

Крім того, OpenAI зможе використовувати центральні процесори Amazon для живлення так званого агентного штучного інтелекту, де технологія виконує завдання автономно.

Контекст

Інвестори тиснуть на Amazon для прискорення зростання AWS – лідера хмарного ринку, але Microsoft і Google показують швидше зростання завдяки ШІ-попиту. Акції Amazon зросли на 5%.

Ця угода є незначною порівняно з тими, що OpenAI підписала з іншими лідерами хмарних технологій, включаючи угоду на $300 млрд з Oracle та зобовʼязання перед Microsoft на $250 млрд. Але вона є ключовим першим кроком у зусиллях Amazon, спрямованих на те, щоб її хмарний бізнес міг отримати вигоду від компанії, яка зобовʼязується витратити трильйони доларів на обчислювальну потужність у найближчі роки.

AWS повідомив про 20% зростання доходів у кварталі – найшвидше з 2022 року – і планує розширення дата-центрів, включно з кампусом за $11 млрд в Індіані для Anthropic ($8 млрд інвестицій Amazon).

Раніше OpenAI була ексклюзивно з Microsoft, але розірвала угоду минулого місяця. Тепер має близько $600 млрд зобов’язань з Oracle, Microsoft, Amazon і угоду з Google.

OpenAI прогнозує $13 млрд доходу цього року, але потребує експоненційного зростання, щоб покрити дефіцит обчислень, заявив СЕО компанії Сем Альтман.