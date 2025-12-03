Малоизвестный стартап Vulcan Elements получил рекордный кредит от Пентагона на фоне растущих инвестиций фонда 1789 Capital Дональда Трампа-младшего в компании, выигрывающие государственные контракты. В США это вызвало новую волну критики о потенциальном конфликте интересов, пишет FT .

Детали

Пентагон согласовал выделение $620 млн Vulcan Elements – стартапу из Северной Каролины, который привлек около 30 работников и специализируется на производстве редкоземельных магнитов.

Сделка является частью пакета финансирования на $1,4 млрд, который включает более $550 млн частных инвестиций и федеральных стимулов. Это крупнейший кредит в истории Офиса стратегического капитала Пентагона.

Vulcan – портфельная компания фонда 1789 Capital, который основали сторонники Трампа, а в 2024 году к нему присоединился Трамп-младший.

По данным FT, по меньшей мере четыре компании из портфеля этого фонда уже получили госконтракты на более чем $735 млн в течение этого года. Прочие – получали регуляторные стимулы. Среди инвестиций 1789 Capital – SpaceX, Anduril, Firehawk Aerospace, PsiQuantum, Cerebras Systems и производитель дронов Unusual Machines, которые тоже получали крупные контракты от правительства США.

Эксперты по этике заявляют, что ситуация вызывает вопрос о возможном конфликте интересов, поскольку президентам «следует избегать даже намека на использование должности для финансовой выгоды семьи».

В то же время представители Пентагона, Vulcan и самого Трампа-младшего отмечают, что он не участвовал в переговорах о кредите.

Гендиректор Vulcan Джон Маслин заявил, что финансирование позволит укрепить американскую цепь поставок магнитов, которые используются в военной технике – от беспилотников до атомных субмарин.

Компания планирует увеличить штат до 50 человек до конца года и настаивает, что соглашение стало результатом «меритократического процесса», а не политической поддержки.

Контекст

Фонд 1789 Capital, активы под управлением которого превысили $1 млрд после победы Дональда Трампа на выборах, активно инвестирует в компании, которые работают в сферах, регулируемых федеральными ведомствами нынешней администрации.

Кроме того, по данным FT, за последний год семья Трампа получила более $1 млрд доходов от криптовалютных проектов, которые выиграли от либерализации рынка цифровых активов в США. На этом фоне новые крупные государственные сделки с компаниями, связанными с 1789 Capital, усиливают общественные дискуссии относительно прозрачности решений правительства и влияния семьи президента на бизнес.