Американський венчурний фонд 1789 Capital, що позиціонує себе як «патріотичний капіталізм», різко виріс після повернення Дональда Трампа до влади. Залучення його старшого сина Дональда Трампа-молодшого як партнера принесло фонду не лише нових інвесторів, а й прямий доступ до політичної еліти. За рік активи компанії зросли більш ніж у шість разів – з $150 млн до понад $1 млрд, а портфель розширився інвестиціями у високотехнологічні й оборонні компанії. Пʼять фактів з великого матеріалу Reuters.
Ключові факти
- Вибухове зростання активів. Після перемоги Дональда Трампа на виборах 2024 року активи 1789 Capital збільшилися з $150 млн (за даними Reuters минулого року) до понад $1 млрд станом на початок 2025-го. Цей стрибок пов’язаний як із притоком нових інвестицій, так і з призначенням Дональда Трампа-молодшого партнером у листопаді минулого року.
- Портфель компаній. Фонд вклав від $5 млн до $50 млн у низку гучних проєктів: SpaceX, Neuralink і xAI Ілона Маска, Perplexity AI (конкурент Google у сфері пошуку), Juul Labs (виробник електронних сигарет, якому FDA дозволила продавати продукти у 2024 році), Hadrian (стартап із виробництва оборонних компонентів). Також 1789 фінансував PublicSquare (консервативний аналог Amazon) та Last Country Inc Такера Карлсона.
- Політичні та бізнес-зв’язки. Дональд Трамп-молодший обіймає посади в кількох компаніях, пов’язаних із фондом, зокрема у Polymarket (блокчейн-беттинг) та BlinkRx (онлайн-аптека). Він особисто просував угоду з Happy Dad LLC – брендом напоїв, заснованим інфлюенсерами Nelk Boys. Крім того, 1789 Capital у 2024 році запустив приватний клуб Executive Branch у Джорджтауні з внеском до $500 000, серед співзасновників якого – близькі союзники Трампа (Вінклвосси, Девід Сакс, родина Віткофф).
- Етичні ризики. Чотири експерти з державної етики попередили, що поєднання бізнес-ролі Дональда Трампа-молодшого з впливом його батька створює ризик конфлікту інтересів. Інвестори у фонд або його проєкти можуть отримати вигоду від державних контрактів чи дерегуляції в обороні, штучному інтелекті, крипто-індустрії та тютюновому секторі. Білий дім відкинув ці закиди як «вигадки», наголосивши, що ні президент, ні його родина «ніколи не матимуть конфлікту інтересів».
- Ідеологічна місія. Засновники фонду Омед Малік і Крістофер Баскірк – давні союзники мільярдера Пітера Тіля та віцепрезидента Джей Ді Венса. Вони позиціонують 1789 Capital як ядро «паралельної економіки» для руху America First, що протиставляє себе ESG-підходам і «woke»-корпораціям. Назва фонду – від року набуття чинності Конституції США – покликана підкреслити ідею «повернення до витоків».
