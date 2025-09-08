Американський венчурний фонд 1789 Capital, що позиціонує себе як «патріотичний капіталізм», різко виріс після повернення Дональда Трампа до влади. Залучення його старшого сина Дональда Трампа-молодшого як партнера принесло фонду не лише нових інвесторів, а й прямий доступ до політичної еліти. За рік активи компанії зросли більш ніж у шість разів – з $150 млн до понад $1 млрд, а портфель розширився інвестиціями у високотехнологічні й оборонні компанії. Пʼять фактів з великого матеріалу Reuters.