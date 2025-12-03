Маловідомий стартап Vulcan Elements отримав рекордний кредит від Пентагону на тлі зростаючих інвестицій фонду 1789 Capital Дональда Трампа-молодшого у компанії, що виграють державні контракти. У США це викликало нову хвилю критики про потенційний конфлікт інтересів, пише FT .

Деталі

Пентагон погодив виділення $620 млн Vulcan Elements – стартапу з Північної Кароліни, який має близько 30 працівників і спеціалізується на виробництві рідкісноземельних магнітів.

Угода є частиною пакету фінансування на $1,4 млрд, який включає понад $550 млн приватних інвестицій і федеральних стимулів. Це найбільший кредит в історії Офісу стратегічного капіталу Пентагону.

Vulcan – портфельна компанія фонду 1789 Capital, який заснували прихильники Трампа, а у 2024 році до нього приєднався Трамп-молодший.

За даними FT, щонайменше чотири компанії з портфеля цього фонду вже отримали держконтракти на понад $735 млн упродовж цього року. Інші – отримували регуляторні стимули. Серед інвестицій 1789 Capital – SpaceX, Anduril, Firehawk Aerospace, PsiQuantum, Cerebras Systems та виробник дронів Unusual Machines, які теж отримували великі контракти від уряду США.

Експерти з етики заявляють, що ситуація викликає питання про можливий конфлікт інтересів, оскільки президентам «слід уникати навіть натяку на використання посади для фінансової вигоди родини».

Водночас представники Пентагону, Vulcan та самого Трампа-молодшого наголошують, що він не брав участі в переговорах про кредит.

Гендиректор Vulcan Джон Маслін заявив, що фінансування дозволить зміцнити американський ланцюг постачання магнітів, які використовуються у військовій техніці – від безпілотників до атомних субмарин.

Компанія планує збільшити штат до 50 людей до кінця року й наполягає, що угода стала результатом «меритократичного процесу», а не політичної підтримки.

Контекст

Фонд 1789 Capital, активи під управлінням якого перевищили $1 млрд після перемоги Дональда Трампа на виборах, активно інвестує у компанії, які працюють у сферах, що регулюються федеральними відомствами нинішньої адміністрації.

Крім того, за даними FT, за останній рік родина Трампа отримала понад $1 млрд доходів від криптовалютних проєктів, які виграли від лібералізації ринку цифрових активів у США. На цьому тлі нові великі державні угоди з компаніями, пов’язаними з 1789 Capital, посилюють суспільні дискусії щодо прозорості рішень уряду і впливу родини президента на бізнес.