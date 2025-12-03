Маловідомий стартап Vulcan Elements отримав рекордний кредит від Пентагону на тлі зростаючих інвестицій фонду 1789 Capital Дональда Трампа-молодшого у компанії, що виграють державні контракти. У США це викликало нову хвилю критики про потенційний конфлікт інтересів, пише FT.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Пентагон погодив виділення $620 млн Vulcan Elements – стартапу з Північної Кароліни, який має близько 30 працівників і спеціалізується на виробництві рідкісноземельних магнітів.
- Угода є частиною пакету фінансування на $1,4 млрд, який включає понад $550 млн приватних інвестицій і федеральних стимулів. Це найбільший кредит в історії Офісу стратегічного капіталу Пентагону.
- Vulcan – портфельна компанія фонду 1789 Capital, який заснували прихильники Трампа, а у 2024 році до нього приєднався Трамп-молодший.
- За даними FT, щонайменше чотири компанії з портфеля цього фонду вже отримали держконтракти на понад $735 млн упродовж цього року. Інші – отримували регуляторні стимули. Серед інвестицій 1789 Capital – SpaceX, Anduril, Firehawk Aerospace, PsiQuantum, Cerebras Systems та виробник дронів Unusual Machines, які теж отримували великі контракти від уряду США.
- Експерти з етики заявляють, що ситуація викликає питання про можливий конфлікт інтересів, оскільки президентам «слід уникати навіть натяку на використання посади для фінансової вигоди родини».
- Водночас представники Пентагону, Vulcan та самого Трампа-молодшого наголошують, що він не брав участі в переговорах про кредит.
- Гендиректор Vulcan Джон Маслін заявив, що фінансування дозволить зміцнити американський ланцюг постачання магнітів, які використовуються у військовій техніці – від безпілотників до атомних субмарин.
- Компанія планує збільшити штат до 50 людей до кінця року й наполягає, що угода стала результатом «меритократичного процесу», а не політичної підтримки.
Контекст
Фонд 1789 Capital, активи під управлінням якого перевищили $1 млрд після перемоги Дональда Трампа на виборах, активно інвестує у компанії, які працюють у сферах, що регулюються федеральними відомствами нинішньої адміністрації.
Крім того, за даними FT, за останній рік родина Трампа отримала понад $1 млрд доходів від криптовалютних проєктів, які виграли від лібералізації ринку цифрових активів у США. На цьому тлі нові великі державні угоди з компаніями, пов’язаними з 1789 Capital, посилюють суспільні дискусії щодо прозорості рішень уряду і впливу родини президента на бізнес.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.