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Умер соучредитель львовской IT-компании ELEKS Алексей Скрипник

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Умер соучредитель львовской IT-компании ELEKS Алексей Скрипник

Во вторник, 7 января, скончался соучредитель IT-компании ELEKS Алексей Скрипник. Об этом сообщил его внук Антон Скрипник. Ученого и инженера не стало на 86-м году жизни.

Ключевые факты

  • Скрипник – легенда украинского IT. Он вместе с сыном Алексеем основал компанию ELEKS, ставшую успешным технологическим игроком.
  • Сам Скрипник, по словам родных, каждое утро проходил 6 км, держал себя в идеальной форме, а после этого садился кодить на С++.
  • «Он был не только предпринимателем. Он был ментором, другом, человеком, который всегда находил время выслушать, поддержать и вдохновить идти дальше… Вечная память, наш Алексей Иванович», – говорится в сообщении.
  • Редакция Forbes Ukraine выражает искренние соболезнования родным и близким Скрипника.

Контекст

23 февраля 2022 года умер сын Скрипника, предприниматель Алексей Скрипник. Одному из основателей IT-компании ELEKS было 57 лет. Причина смерти – оторвавшийся тромб.

ELEKS начался с кооператива по разработке программного обеспечения. Скрипник-младший – тогда сотрудник «Львовэнерго» – основал его с отцом в 1990 году. Первым их крупным проектом стала медицинская система. Скрипник-младший планировал назвать совместный бизнес в честь отца (тоже Алексея), но Alex уже был занят и вышел ELEKS, также означающий «Электрические системы».

ELEKS предоставляет услуги по созданию программных решений, продуктовому дизайну, QA и консультированию. Команда состоит более чем из 2000 разработчиков программного обеспечения.

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