Помер співзасновник львівської IT‑компанії ELEKS Олексій Скрипник

У вівторок, 7 січня, помер співзасновник IT‑компанії ELEKS Олексій Скрипник, про це повідомив його онук Антон Скрипник. Науковця та інженера не стало на 86-му році життя.

Ключові факти

Скрипник є легендою українського IT. Він разом із сином Олексієм Скрипником заснував компанію ELEKS, яка стала успішним технологічним гравцем.

Сам Скрипник, за словами рідних, щоранку проходив шість кілометрів, тримаючи себе в ідеальній формі, а після цього сідав кодити на С++.

«Він був не лише підприємцем. Він був ментором, другом, людиною, яка завжди знаходила час вислухати, підтримати й надихнути йти далі… Вічна пам’ять, наш Олексіє Івановичу», – сказано у повідомленні.

Редакція Forbes Ukraine висловлює щирі співчуття рідним та близьким Скрипника.

Контекст

23 лютого 2022 року помер син Скрипника, підприємець Олексій Скрипник. Одному із засновників IT-компанії ELEKS було 57 років. Причина смерті – тромб, що відірвався.

ELEKS розпочався з кооперативу з розробки програмного забезпечення. Скрипник-молодший – тоді співробітник «Львівенерго» – заснував його з батьком у 1990 році. Першим їх великим проєктом стала медична система. Скрипник-молодший планував назвати спільний бізнес на честь батька (теж Олексія), але Alex уже був зайнятий і вийшов ELEKS, який також означає «Електричні системи».

ELEKS надає послуги зі створення програмних рішень, продуктового дизайну, QA та консультування. Команда складається з понад 2000 розробників програмного забезпечення.