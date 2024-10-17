Сервисная IТ-компания ELEKS будет разрабатывать систему «эАкциз»

Внедрение «эАкциза» в 2026 году должно уменьшить долю нелегальных товаров и увеличить поступления в государственный бюджет.

Тендер на разработку системы «эАкциз» среди десятков украинских и международных компаний выиграла сервисная ELEKS. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram.

Ключевые факты

Сервисная IТ-компания с украинскими корнями ELEKS выиграла тендер Фонда Восточная Европа (ФВЕ) на разработку электронной системы обращения алкогольных напитков и табачных изделий «эАкциз».

У ELEKS более 2000 специалистов, более 1600 находятся в Украине, по данным DOU. В портфолио – более 700 выполненных проектов и 150 клиентов, свидетельствуют данные на сайте компании. «ELEKS уже реализовала десятки проектов, способствуя цифровой трансформации государственного сектора», – говорится в сообщении Минцифры.

В конкурсе приняли участие десятки украинских и международных IТ-компаний, сообщает пресс-служба Минцифры. Тестирование системы начнется в марте 2025 года. Официальный запуск запланирован на 2026-й. До конца того же года продлится тестовый период системы со снижением штрафов до 10–30%.

Минцифры отметило, что внедрение «эАкциза» позволит уменьшить долю нелегальных товаров и увеличить поступления в бюджет.

Запуск системы должен заменить бумажные акцизные марки на электронные с уникальными Datamatrix-кодами . Потребители смогут проверять подлинность товаров, а органы контроля – мониторить каждую единицу продукции на всех этапах перемещения.

Скриншот с официального сайта

Контекст

В Украине существует рынок поддельных бумажных акцизных марок, поступающих из Китая и Турции, писала в июне 2023 года LIGA.net со ссылкой на данные Минцифры. Продукция с поддельными марками реализуется через официальные сети сбыта в Украине. Такие марки сложно отличить от настоящих без проведения специальной экспертизы.

Более половины всего нелегального рынка табачных изделий Украины за 2022 год приходится на продукцию Duty Free или предназначенную для экспорта. Поэтому бюджет Украины только за прошлый год потерял 11,2 млрд грн, свидетельствует исследование «Kantar Украина», которое упоминало Минцифры в комментарии LIGA.net.

29 июня 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8287. «Топовый антикоррупционный проект, благодаря которому государство не будет терять миллиарды из-за теневого рынка алкоголя и табака. Эти деньги пойдут на оборону», – прокомментировал принятие законопроекта первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В июле того же года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №8287, предусматривающий введение электронной марки акцизного налога с 1 января 2026 года. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в карточке документа на сайте Верховной Рады.