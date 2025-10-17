Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Более 20% бизнеса недовольны экономической политикой правительства, доля положительных оценок упала вдвое – опрос

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Доля предприятий, негативно оценивающих действия правительства в экономике, в сентябре 2025 года осталась стабильной – 21%, тогда как положительных оценок стало вдвое меньше – всего 4%, а доля нейтральных выросла с 55% до 63%. Об этом свидетельствуют результаты 41-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Восприятие государства бизнесом остается относительно стабильным. Почти половина респондентов (45%) считает, что государство исполняет роль «регулятора», 19% – что оно является «препятствием», а 8% видят в нем «партнера». Еще 25% предприятий затруднились определить отношение.
  • Больше неопределенности среди микропредприятий – 42% из них не дали оценки.
  • Мелкий бизнес чаще считает государство препятствием (28%), в то время как крупные компании более склонны видеть в нем партнера (17%).
  • С июня 2023 года бизнес чаще дает негативные оценки экономической политике правительства, хотя преобладают нейтральные ответы, отметил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.
Более 20% бизнеса недовольны экономической политикой правительства, доля положительных оценок упала вдвое – опрос /Фото 1

Контекст

Опрос New Monthly Enterprises Survey (#NRES) ИЭИ проводится с мая 2022 года ежемесячно среди до 500 промышленных предприятий в 21 регионе Украины.

В сентябре индекс восстановления деловой активности (ИВДА), который рассчитывает ИЭИ, снизился с 0,08 до 0,05 после роста в августе. Основные препятствия для предприятий – нехватка рабочей силы (60%), рост цен (55%) и риски безопасности (51%). При этом более половины компаний (53%) заявили о сложностях с поиском квалифицированных работников.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні