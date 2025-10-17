Доля предприятий, негативно оценивающих действия правительства в экономике, в сентябре 2025 года осталась стабильной – 21%, тогда как положительных оценок стало вдвое меньше – всего 4%, а доля нейтральных выросла с 55% до 63%. Об этом свидетельствуют результаты 41-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Подробности

Восприятие государства бизнесом остается относительно стабильным. Почти половина респондентов (45%) считает, что государство исполняет роль «регулятора», 19% – что оно является «препятствием», а 8% видят в нем «партнера». Еще 25% предприятий затруднились определить отношение.

Больше неопределенности среди микропредприятий – 42% из них не дали оценки.

Мелкий бизнес чаще считает государство препятствием (28%), в то время как крупные компании более склонны видеть в нем партнера (17%).

С июня 2023 года бизнес чаще дает негативные оценки экономической политике правительства, хотя преобладают нейтральные ответы, отметил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.

Контекст

Опрос New Monthly Enterprises Survey (#NRES) ИЭИ проводится с мая 2022 года ежемесячно среди до 500 промышленных предприятий в 21 регионе Украины.

В сентябре индекс восстановления деловой активности (ИВДА), который рассчитывает ИЭИ, снизился с 0,08 до 0,05 после роста в августе. Основные препятствия для предприятий – нехватка рабочей силы (60%), рост цен (55%) и риски безопасности (51%). При этом более половины компаний (53%) заявили о сложностях с поиском квалифицированных работников.