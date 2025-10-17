Частка підприємств, які негативно оцінюють дії уряду в економіці, у вересні 2025 року залишилася стабільною – 21%, тоді як позитивних оцінок стало удвічі менше – лише 4%, а частка нейтральних зросла з 55% до 63%. Про це свідчать результати 41-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Деталі

Сприйняття держави бізнесом залишається відносно стабільним. Майже половина респондентів (45%) вважає, що держава виконує роль «регулятора», 19% – що вона є «перешкодою», а 8% бачать у ній «партнера». Ще 25% підприємств не змогли визначити ставлення.

Найбільше невизначеності серед мікропідприємств – 42% з них не дали оцінки.

Дрібний бізнес частіше вважає державу перешкодою (28%), тоді як великі компанії більш схильні бачити в ній партнера (17%).

З червня 2023 року бізнес частіше дає негативні оцінки економічній політиці уряду, хоча переважають нейтральні відповіді, зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Контекст

Опитування New Monthly Enterprises Survey (#NRES) ІЕД проводиться з травня 2022 року щомісяця серед до 500 промислових підприємств у 21 регіоні України.

У вересні індекс відновлення ділової активності (ІВДА), який розраховує ІЕД, знизився з 0,08 до 0,05 після зростання у серпні. Основні перешкоди для підприємств – брак робочої сили (60%), зростання цін (55%) і ризики безпеки (51%). При цьому понад половина компаній (53%) заявила про складнощі з пошуком кваліфікованих працівників.