Нестача працівників і зростання цін б’ють по бізнесу сильніше, ніж обстріли – опитування ІЕД

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Серед представників бізнесу в Україні зростає песимізм: підприємці частіше називають нестачу кадрів і подорожчання ресурсів головними ризиками для роботи, тоді як безпекові фактори відходять на другий план. У вересні індекс відновлення ділової активності (ІВДА), який розраховує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), знизився з 0,08 до 0,05 після зростання у серпні. 

  • Основні перешкоди для підприємств – брак робочої сили (60%), зростання цін (55%) і ризики безпеки (51%). При цьому понад половина компаній (53%) заявила про складнощі з пошуком кваліфікованих працівників. 
  • Середній термін портфеля нових замовлень скоротився з 4,5 до 4,3 місяця. Частка підприємств із довгостроковими замовленнями (на рік і більше) зменшилася з 10% до 7%.
  • Хоча 65% підприємств уже працюють на 75% і більше своїх потужностей, довгострокова невизначеність зросла до 38,7%. Це означає, що дві з п’яти компаній не можуть передбачити свою діяльність на горизонті двох років.
  • Вересневі результати опитування стали «найпесимістичнішими за останній період», а невизначеність у довгостроковій перспективі продовжує зростати, зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Нестача працівників і зростання цін б’ють по бізнесу сильніше, ніж обстріли – опитування ІЕД /Фото 1

Контекст

Опитування проводилося з 16 по 30 вересня серед 475 промислових підприємств у 21 регіоні України в межах щомісячного дослідження New Monthly Enterprises Survey. ІЕД проводить ці опитування з травня 2022 року, щоб відстежувати стан бізнесу під час війни.

Цього тижня НБУ опублікував своє опитування. Його результати свідчать, що бізнес у третьому кварталі зберіг обережний оптимізм щодо ділової активності на наступні 12 місяців, хоча оцінки дещо послабилися порівняно з попереднім кварталом. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) знизився до 102,5% з 103,1% у попередньому кварталі, відображаючи стримані настрої на тлі воєнних викликів.

