Совет Национального банка Украины на заседании 15 августа обсудит вопрос освобождения первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, которая занимает этот пост с июня 2018 года. Об этом Forbes Ukraine рассказали два источника, осведомленных в этом вопросе.
Подробности
- Заседание Совета НБУ намечено на 14:00, сообщили собеседники.
- С высокой вероятностью этот пост может занять нынешний замглавы НБУ Сергей Николайчук, говорят источники. Он работает в Нацбанке с 2004 года и имеет опыт руководства департаментом монетарной политики, а также работы Минэкономики.
Контекст
Екатерина Рожкова более 25 лет работает в банковской сфере, из которых 12 лет – на руководящих должностях. Она возглавляла департамент безвыездного банковского надзора НБУ, руководила департаментом банковского надзора, а с 2015-го входит в руководящий состав НБУ. С июня 2018 года Рожкова занимает должность первого заместителя главы правления НБУ. Она застала самые большие кризисы для финансовой системы – «банкопад», пандемию коронавируса и полномасштабное вторжение.
О том, что Рожкова уходит из НБУ, Forbes Ukraine писал на прошлой неделе. Заменой могут стать другие чиновники НБУ или даже представитель Офиса президента. Кого рассматривают на должность, читайте здесь.
