Рада НБУ 15 серпня розгляне звільнення першої заступниці голови правління Катерини Рожкової

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня обговорить питання звільнення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, яка обіймає цю посаду з червня 2018 року. Про це Forbes Ukraine розповіли два джерела, обізнані з цим питанням.

  • Засідання Ради НБУ заплановане на 14:00, повідомили співрозмовники. 
  • З високою ймовірністю цю посаду може зайняти нинішній заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, кажуть джерела. Він працює у Нацбанку з 2004 року та має досвід керівництва департаментом монетарної політики, а також роботи в Мінекономіки.

Контекст

Катерина Рожкова понад 25 років працює у банківській сфері, з яких 12 років – на керівних посадах. Вона очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду НБУ, керувала департаментом банківського нагляду, а з 2015-го входить до керівного складу НБУ. З червня 2018 року Рожкова займає посаду першої заступниці голови правління НБУ. Вона застала чи не найбільші кризи для фінансової системи – «банкопад», пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення.

Про те, що Рожкова іде з НБУ, Forbes Ukraine писав минулого тижня. Заміною можуть стати інші посадовці з НБУ або навіть представник Офісу президента. Кого розглядають на посаду, читайте тут.

