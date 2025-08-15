Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня обговорить питання звільнення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, яка обіймає цю посаду з червня 2018 року. Про це Forbes Ukraine розповіли два джерела, обізнані з цим питанням.
Деталі
- Засідання Ради НБУ заплановане на 14:00, повідомили співрозмовники.
- З високою ймовірністю цю посаду може зайняти нинішній заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, кажуть джерела. Він працює у Нацбанку з 2004 року та має досвід керівництва департаментом монетарної політики, а також роботи в Мінекономіки.
Контекст
Катерина Рожкова понад 25 років працює у банківській сфері, з яких 12 років – на керівних посадах. Вона очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду НБУ, керувала департаментом банківського нагляду, а з 2015-го входить до керівного складу НБУ. З червня 2018 року Рожкова займає посаду першої заступниці голови правління НБУ. Вона застала чи не найбільші кризи для фінансової системи – «банкопад», пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення.
Про те, що Рожкова іде з НБУ, Forbes Ukraine писав минулого тижня. Заміною можуть стати інші посадовці з НБУ або навіть представник Офісу президента. Кого розглядають на посаду, читайте тут.
