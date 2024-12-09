Рейтинг самых эффективных продюсеров Украины возглавила Ирина Костюк. За последнее десятилетие ее фильмы заработали в прокате $10,9 млн – MRM

Продюсер «Мавки» Ирина Костюк возглавила рейтинг самых эффективных украинских кинопроизводителей десятилетия, составленный компанией Media Resources Management. С 2014 года семь фильмов Костюк вместе заработали около $10,9 млн в украинском прокате, говорится в материалах MRM.

Ключевые факты

Компания MRM обновила рейтинг самых эффективных продюсеров, впервые опубликованный в предыдущем году. Костюк поднялась на первое место в рейтинге благодаря вышедшему в прокат фильму «Конотопская ведьма» в августе 2024 года. По состоянию на 28 октября фильм собрал кассу около $1,4 млн, прокат фильма продолжается.

Другие хитовые проекты Костюк – анимация «Мавка. Лесная песня», возглавляющая рейтинг самых кассовых украинских фильмов десятилетия, и две первые части «Безумной свадьбы». Касса последних составила $4,3 млн, $2 млн и $1,7 млн соответственно.

С 2014 года Костюк спродюсировала семь лент. По количеству работ ее опережает только Егор Олесов, ставший продюсером девяти фильмов («Мавка», «Захар Беркут», «Украденная принцесса») с общей кассой $9,8 млн.

Шесть из 10 кассовых лент десятилетия произведены компанией Film.ua, представителями которой являются Костюк и Олесов. Суммарно они собрали около $12 млн в национальном прокате.

С 2014-го Костюк спродюсировала семь лент, которые собрали $10,9 млн в украинском прокате Фото инфографика Анастасия Решетник

Контекст

В последнее десятилетие 11 украинских фильмов смогли собрать более $1 млн в национальном прокате, свидетельствует исследование компании MRM. Среди них две ленты 2024 года – приключенческая комедия «Я, «Победа» и Берлин» и хоррор «Конотопская ведьма», занявшие шестую и десятую позиции в рейтинге самых кассовых украинских фильмов 2014–2024 годов.