Рейтинг найефективніших продюсерів України очолила Ірина Костюк. За останнє десятиліття її фільми заробили в прокаті $10,9 млн – MRM

Продюсерка «Мавки» Ірина Костюк очолила рейтинг найефективніших українських кіновиробників десятиліття, складений компанією Media Resources Management. Із 2014 року сім фільмів Костюк разом заробили близько $10,9 млн в українському прокаті, йдеться в матеріалах MRM.

Ключові факти

Компанія MRM оновила рейтинг найефективніших продюсерів, уперше опублікований попереднього року. Костюк піднялася на перше місце в рейтингу завдяки фільму «Конотопська відьма», що вийшов у прокат у серпні 2024 року. Станом на 28 жовтня стрічка зібрала касу близько $1,4 млн, прокат фільму триває.

Інші хітові проєкти Костюк – анімація «Мавка. Лісова пісня», яка очолює рейтинг найкасовіших українських фільмів десятиліття, та дві перші частини «Скаженого весілля». Каса останніх становила $4,3 млн, $2 млн та $1,7 млн відповідно.

Із 2014-го Костюк спродюсувала сім стрічок. За кількістю робіт її випереджає тільки Єгор Олесов, який став продюсером девʼяти фільмів («Мавка», «Захар Беркут», «Викрадена принцеса») із загальною касою $9,8 млн.

Шість із 10 найкасовіших стрічок десятиліття вироблені компанією Film.ua, представниками якої є Костюк і Олесов. Сумарно вони зібрали близько $12 млн у національному прокаті.

Із 2014-го Костюк спродюсувала сім стрічок, які зібрали $10,9 млн в українському прокаті Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

За останнє десятиліття 11 українських фільмів змогли зібрати понад $1 млн у національному прокаті, свідчить дослідження компанії MRM. Серед них дві стрічки 2024 року – пригодницька комедія «Я, «Побєда» і Берлін» і горор «Конотопська відьма», які посіли шосту і десяту позиції в рейтингу найкасовіших українських фільмів 2014–2024 років.