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Рейтинг найефективніших продюсерів України очолила Ірина Костюк. За останнє десятиліття її фільми заробили в прокаті $10,9 млн – MRM

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

1 хв читання

Ірина Костюк /пресслужба Film.ua

Із 2014 року сім фільмів продюсерки Ірини Костюк сукупно заробили близько $10,9 млн в українському прокаті, йдеться в дослідженні Media Resources Management Фото пресслужба Film.ua

Продюсерка «Мавки» Ірина Костюк очолила рейтинг найефективніших українських кіновиробників десятиліття, складений компанією Media Resources Management. Із 2014 року сім фільмів Костюк разом заробили близько $10,9 млн в українському прокаті, йдеться в матеріалах MRM.

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Ключові факти

  • Компанія MRM оновила рейтинг найефективніших продюсерів, уперше опублікований попереднього року. Костюк піднялася на перше місце в рейтингу завдяки фільму «Конотопська відьма», що вийшов у прокат у серпні 2024 року. Станом на 28 жовтня стрічка зібрала касу близько $1,4 млн, прокат фільму триває.
  • Інші хітові проєкти Костюк – анімація «Мавка. Лісова пісня», яка очолює рейтинг найкасовіших українських фільмів десятиліття, та дві перші частини «Скаженого весілля». Каса останніх становила $4,3 млн, $2 млн та $1,7 млн відповідно.
  • Із 2014-го Костюк спродюсувала сім стрічок. За кількістю робіт її випереджає тільки Єгор Олесов, який став продюсером девʼяти фільмів («Мавка», «Захар Беркут», «Викрадена принцеса») із загальною касою $9,8 млн.
  • Шість із 10 найкасовіших стрічок десятиліття вироблені компанією Film.ua, представниками якої є Костюк і Олесов. Сумарно вони зібрали близько $12 млн у національному прокаті.
Ірина Костюк рейтинг продюсерів /інфографіка Анастасія Решетнік

Із 2014-го Костюк спродюсувала сім стрічок, які зібрали $10,9 млн в українському прокаті Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

За останнє десятиліття 11 українських фільмів змогли зібрати понад $1 млн у національному прокаті, свідчить дослідження компанії MRM. Серед них дві стрічки 2024 року – пригодницька комедія «Я, «Побєда» і Берлін» і горор «Конотопська відьма», які посіли шосту і десяту позиції в рейтингу найкасовіших українських фільмів 2014–2024 років.

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