Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к Microsoft и ИИ-стартапу Anthropic в качестве старшего советника и стратегического консультанта. Об этом он сообщил 10 октября в своем профиле в LinkedIn.

Подробности

Сунак будет предоставлять обеим компаниям консультации по вопросам стратегии, а также анализ макроэкономических и геополитических трендов.

Полученное вознаграждение он планирует направлять на благотворительность – в частности, в фонд Richmond Project, который основал вместе с супругой.

который основал вместе с супругой. Ранее в этом году Сунак получил должность старшего советника в Goldman Sachs Group, где работал в качестве аналитика в 2001-2004 годах.

Anthropic, основанная в 2021-м бывшими сотрудниками OpenAI, занимается разработкой базовых ИИ-систем и языковых моделей. Ее флагманским продуктом стал ИИ-помощник Claude. В сентябре 2023 года Amazon инвестировала $4 млрд в Anthropic, получив миноритарную долю в компании.

Microsoft заявила о масштабных инвестициях в британскую ИИ-инфраструктуру – $30 млрд в период с 2025 по 2028 годы. Из этой суммы $15,5 млрд пойдут на капитальные расходы, а $15,1 млрд – на операционную деятельность в стране. Компания планирует построить крупнейший в Великобритании суперкомпьютер с более чем 23 000 современных GPU в партнерстве с британской облачной компанией Nscale.

Контекст

Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Саутгемптоне, Англия, в семье индийского происхождения. Он изучал философию, политику и экономику в Оксфордском университете, а затем получил степень MBA в Стэнфордском университете. После обучения Сунак работал аналитиком в Goldman Sachs (2001-2004), где занимался финансовыми соглашениями. В 2006-2009 годах он присоединился к хедж-фонду TCI (The Children's Investment Fund), а с 2009-го стал партнером в Theleme Partners, где заработал значительные средства, вложив $10 млн собственных инвестиций.

В 2014 году Сунак вошел в политику и быстро поднялся. В 2020-м, в возрасте 39 лет, Сунак стал министром финансов при Борисе Джонсоне как раз в тот момент, когда пандемия COVID-19 поразила Великобританию. Сунак стал 57-м премьер-министром Великобритании в октябре 2022 года. Он вошел на Даунинг-стрит как самый молодой глава правительства (42 года) за последние два столетия. 22 мая Сунак объявил о роспуске парламента и досрочных выборах 4 июля.