Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приєднався до Microsoft та ШІ-стартапу Anthropic у ролі старшого радника та стратегічного консультанта. Про це він повідомив 10 жовтня у своєму профілі в LinkedIn.

Деталі

Сунак надаватиме обом компаніям консультації з питань стратегії, а також аналізу макроекономічних і геополітичних трендів.

Отриману винагороду він планує спрямовувати на благодійність – зокрема, до фонду Richmond Project, який заснував разом із дружиною.

який заснував разом із дружиною. Раніше цього року Сунак отримав посаду старшого радника в Goldman Sachs Group, де працював як аналітик у 2001-2004 роках.

Anthropic, заснована в 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, займається розробкою базових ШІ-систем та мовних моделей. Її флагманським продуктом став ШІ-помічник Claude. У вересні 2023 року Amazon інвестувала $4 млрд у Anthropic, отримавши міноритарну частку в компанії.

Microsoft заявила про масштабні інвестиції у британську ШІ-інфраструктуру – $30 млрд у період з 2025 по 2028 роки. З цієї суми $15,5 млрд підуть на капітальні витрати, а $15,1 млрд – на операційну діяльність у країні. Компанія планує побудувати найбільший у Великій Британії суперкомп’ютер з понад 23 000 сучасних GPU у партнерстві з британською хмарною компанією Nscale.

Контекст

Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року в Саутгемптоні, Англія, в родині індійського походження. Він вивчав філософію, політику та економіку в Оксфордському університеті, а згодом отримав ступінь MBA в Стенфордському університеті. Після навчання Сунак працював аналітиком в Goldman Sachs (2001–2004), де займався фінансовими угодами. У 2006–2009 роках він приєднався до хедж-фонду TCI (The Childrenʼs Investment Fund), а з 2009-го став партнером у Theleme Partners, де заробив значні кошти, вклавши $10 млн власних інвестицій.

У 2014 році Сунак увійшов у політику і швидко піднявся. У 2020 році, у віці 39 років, Сунак став міністром фінансів при Борисі Джонсоні якраз у той момент, коли пандемія COVID-19 вразила Велику Британію. Сунак став 57-м премʼєр-міністром Великої Британії у жовтні 2022 року. Він увійшов на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду (42 роки) за останні два століття. 22 травня Сунак оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори 4 липня.