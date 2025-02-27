Уровень демократии в мире упал до самого низкого за 20 лет – The Economist

Мировой уровень демократии ухудшился до самого низкого показателя за последние два десятилетия. Средний глобальный уровень демократии упал до рекордных 5,17 балла (по сравнению с пиком 5,55 в 2015 году). Лишь 6,6% населения мира живут в полных демократиях (против 12,5% 10 лет назад), тогда как 40% – под авторитарными режимами. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Индекса демократии от The Economist.
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- Украина опустилась с 91-го на 92-е место, потеряв 0,16 балла (с 5,06 до 4,90), и остается в категории «переходных» или «гибридных» режимов. Авторы рейтинга объясняют это концентрацией власти в Офисе президента, ослаблением роли парламента, правительства, медиа и оппозиции и отменой выборов из-за войны.
- Истощение конфликтом подорвало доверие граждан к власти и президенту. В то же время исследователи признают, что провести честные выборы в Украине сейчас невозможно из-за оккупации 20% территории, миллиона беженцев, опасности для избирателей и отсутствия равных условий для партий.
- Норвегия 16-й год возглавляет рейтинг как самая демократичная страна с 9,81 балла, за ней – Новая Зеландия (9,61) и Швеция (9,39). Афганистан с 0,25 балла с 2021 года остается на последнем месте. Наибольшее ухудшение зафиксировано в Бангладеш, который после правительственного переворота опустился с 75-го на 100-е место.
- В Пакистане перед выборами произошла серия нападений на кандидатов (трое погибли), а популярного политика Имрана Хана заключили в тюрьму, что снизило оценку страны с 3,25 до 2,84 балла. В России фальсифицированные выборы обеспечили Путину пятый срок с результатом 2,03 балла. В Буркина-Фасо, Мали и Катаре выборы вообще отменили.
- В Европе, где девять из 10 лидеров рейтинга, есть ухудшение. Францию снизили до «несовершенной демократии» из-за падения доверия к правительству после досрочных выборов, которые не дали большинству ни одной партии.
- В Румынии из-за обвинений во вмешательстве России и нарушениях избирательного процесса отменили результаты президентских выборов. В Южной Корее президент Юн Сок Йоль объявил, а затем отменил военное положение, что привело к кризису и потере статуса «полной демократии».
- США сохранили статус «несовершенной демократии», поднявшись с 29-го на 28-е место. Однако авторы предупреждают: второй термин Трампа уже вызывает сомнения о независимости госслужбы и законности его указов.
Об исследовании
Economist Intelligence Unit (EIU) с 2006 года ежегодно анализирует состояние демократии в мире. Отчет за 2024-й охватывает 167 стран и территорий, оценивая их по пяти критериям (от 0 до 10): избирательный процесс и плюрализм, эффективность управления, политическое участие, политическая культура и гражданские свободы. По итогам страны делятся на четыре типа: полноценные демократии, несовершенные демократии, переходные режимы и авторитарные режимы.
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