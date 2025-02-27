Уровень демократии в мире упал до самого низкого за 20 лет – The Economist

Мировой уровень демократии ухудшился до самого низкого показателя за последние два десятилетия. Средний глобальный уровень демократии упал до рекордных 5,17 балла (по сравнению с пиком 5,55 в 2015 году). Лишь 6,6% населения мира живут в полных демократиях (против 12,5% 10 лет назад), тогда как 40% – под авторитарными режимами. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Индекса демократии от The Economist.