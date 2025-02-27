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Рівень демократії у світі впав до найнижчого за 20 років – The Economist

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Світовий рівень демократії погіршився до найнижчого показника за останні два десятиліття. Середній глобальний рівень демократії впав до рекордних 5,17 бала (порівняно з піком 5,55 у 2015 році). Лише 6,6% населення світу живе в повних демократіях (проти 12,5% 10 років тому), тоді як 40% – під авторитарними режимами. Про це свідчать дані нового рейтингу Індексу демократії від The Economist.  

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Деталі 

  • Україна опустилася з 91-го на 92-ге місце, втративши 0,16 бала (з 5,06 до 4,90), і залишається у категорії «перехідних» або «гібридних» режимів. Автори рейтингу пояснюють це концентрацією влади в Офісі президента, послабленням ролі парламенту, уряду, медіа й опозиції та скасуванням виборів через війну. 
  • Виснаження конфліктом підірвало довіру громадян до влади та президента. Водночас дослідники визнають, що провести чесні вибори в Україні зараз неможливо через окупацію 20% території, мільйони біженців, небезпеку для виборців і відсутність рівних умов для партій.  
  • Норвегія 16-й рік поспіль очолює рейтинг як найдемократичніша країна з 9,81 бала, за нею – Нова Зеландія (9,61) і Швеція (9,39). Афганістан із 0,25 бала з 2021 року залишається на останньому місці. Найбільше погіршення зафіксовано в Бангладеш, який після урядового перевороту опустився з 75-го на 100-те місце.  
  • У Пакистані перед виборами сталася серія нападів на кандидатів (троє загинули), а популярного політика Імрана Хана ув’язнили, що знизило оцінку країни з 3,25 до 2,84 бала. У Росії фальсифіковані вибори забезпечили Путіну п’ятий термін із результатом 2,03 бала. У Буркіна-Фасо, Малі та Катарі вибори взагалі скасували.  
  • У Європі, де дев’ять із 10 лідерів рейтингу, є погіршення. Францію понизили до «недосконалої демократії» через падіння довіри до уряду після дострокових виборів, які не дали більшості жодній партії. 
  • У Румунії через звинувачення у втручанні Росії та порушеннях виборчого процесу скасували результати президентських виборів. У Південній Кореї президент Юн Сок Йоль оголосив, а потім скасував воєнний стан, що призвело до кризи та втрати статусу «повної демократії».  
  • США зберегли статус «недосконалої демократії», піднявшись із 29-го на 28-ме місце. Проте автори попереджають: другий термін Трампа вже викликає сумніви про незалежність держслужби та законність його указів.
Рівень демократії у світі впав до найнижчого за 20 років – The Economist /Фото 1
Рівень демократії у світі впав до найнижчого за 20 років – The Economist /Фото 2
Рівень демократії у світі впав до найнижчого за 20 років – The Economist /Фото 3
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Про дослідження 

Economist Intelligence Unit (EIU) з 2006 року щорічно аналізує стан демократії у світі. Звіт за 2024 рік охоплює 167 країн і територій, оцінюючи їх за п’ятьма критеріями (від 0 до 10): виборчий процес і плюралізм, ефективність урядування, політична участь, політична культура та громадянські свободи. За підсумками країни поділяють на чотири типи: повноцінні демократії, недосконалі демократії, перехідні режими та авторитарні режими. 

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