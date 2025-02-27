Рівень демократії у світі впав до найнижчого за 20 років – The Economist

Світовий рівень демократії погіршився до найнижчого показника за останні два десятиліття. Середній глобальний рівень демократії впав до рекордних 5,17 бала (порівняно з піком 5,55 у 2015 році). Лише 6,6% населення світу живе в повних демократіях (проти 12,5% 10 років тому), тоді як 40% – під авторитарними режимами. Про це свідчать дані нового рейтингу Індексу демократії від The Economist.