Уровень «серого импорта» в Украине сократился до рекордных 11,6% – Гостаможслужба

Доля «серого импорта» в Украину в 2024 году снизилась до рекордных 11,6%, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. Об этом сообщила Государственная таможенная служба со ссылкой на ежегодный опрос бизнеса, проведенный Институтом экономических исследований и политических консультаций.

Подробности

Для сравнения: в 2018 году этот показатель составил 25,3%, с тех пор он сократился более чем в два раза: 24,2% в 2020-м, 21,1% в 2021-м, 17,3% в 2022-м, 13,4% в 2023 году и 11,6% в 2024 году.

Инфографика: ИЭД

«Серый импорт – это товары, которые ввозятся с нарушением таможенных правил. Он уменьшает бюджетные поступления, давит на легальный бизнес и угрожает безопасности потребителей.

Положительную тенденцию удалось сохранить благодаря современным средствам таможенного контроля и международному сотрудничеству, сообщили в ведомстве.

Индекс восприятия работы таможни бизнесом (СРМ) в 2024 году составил 0,30 по шкале от -1 (плохо) до +1 (хорошо), что несколько ниже 0,32 в 2023 году.

Однако это отражает не ухудшение, а рост ожиданий бизнеса относительно реформ, объясняют в ДМС.

Инфографика: ИЭД

Экспортеры и крупные компании оценивают работу таможни лучше импортеров. Предприятия, использующие железнодорожный транспорт, довольны больше, чем те, кто перевозит товары автомобилями.

Наибольшей проблемой остаются очереди на границе, хотя их значимость уменьшилась благодаря внедрению системы «Е-Черга». На втором месте – недостаточная прозрачность работы таможни, на третьем – несовершенство таможенного законодательства, в частности, его несоответствие европейским нормам и субъективная трактовка.

Инфографика: ИЭД

Проблема коррупции на таможне в 2024 году стала менее острой по сравнению с 2023 годом, приближаясь к довоенному уровню.

Об исследовании

Институт экономических исследований и политических консультаций провел опрос 344 предприятий, занимающихся экспортом и/или импортом, в рамках проекта «Поддержка общественной инициативы «За честную и прозрачную таможню» при финансировании Представительства ЕС в Украине и Международного фонда «Возрождение».

В 2024 году среди опрошенных предприятий 25,6% осуществляли только экспорт, 16,2% – только импорт, а 58,2% объединяли оба вида деятельности. По секторам 3,7% представляли сельское хозяйство, 38,0% – промышленность, 43,6% – торговлю, 14,7% – услуги. По размеру: 17,2% были микропредприятиями, 33,9% – малыми, 33,0% – средними, 15,8% – крупными.

Контекст

В условиях войны все внутренние ресурсы Украины направляются в поддержку безопасности и обороны. Поэтому эффективная и прозрачная работа таможни играет ключевую роль в обеспечении финансирования Вооруженных сил.

Из-за неэффективности таможни госбюджет ежегодно теряет от 100 до 120 млрд грн, заявил глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Его заместитель Ярослав Железняк называет меньшие цифры: «В первый год войны потери составили около 100 млрд грн, сейчас – около 40 млрд грн». Оба депутата отмечают, что эти суммы касаются теневых потоков и приблизительны.

18 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №6490-д о реформе таможни, за который проголосовали 260 депутатов. Эта реформа является важным условием Международного валютного фонда, которое Украина должна была выполнить до октября.

Реформа вводит прозрачную конкурсную процедуру по отбору главы таможни и предусматривает аудит всех работников органа в течение 18 месяцев после назначения нового руководителя. Подробнее об этом – в материале Forbes Ukraine.