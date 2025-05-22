Рівень «сірого імпорту» в Україні скоротився до рекордних 11,6% – Держмитслужба

Частка «сірого імпорту» в Україні у 2024 році знизилася до рекордних 11,6%, що є найнижчим показником за всю історію спостережень. Про це повідомила Державна митна служба з посиланням на щорічне опитування бізнесу, проведене Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.

Деталі

Для порівняння: у 2018 році цей показник становив 25,3%, а з того часу він скоротився більш ніж удвічі: 24,2% у 2020-му, 21,1% у 2021-му, 17,3% у 2022-му, 13,4% у 2023-му та 11,6% у 2024 році.

Інфографіка: ІЕД

«Сірий імпорт – це товари, які ввозять із порушенням митних правил. Він зменшує бюджетні надходження, тисне на легальний бізнес і загрожує безпеці споживачів. Зниження його рівня показує реальні зміни», – зазначили в ДМС.

Позитивну тенденцію вдалося зберегти завдяки сучасним засобам митного контролю та міжнародній співпраці, повідомили у відомстві. Важливу роль відіграє взаємодія митниці з бізнесом, спрямована на створення прозорого середовища для зовнішньої торгівлі.

Індекс сприйняття роботи митниці бізнесом (СРМ) у 2024 році склав 0,30 за шкалою від -1 (погано) до +1 (добре), що трохи нижче, ніж 0,32 у 2023 році.

Проте це відображає не погіршення, а зростання очікувань бізнесу щодо реформ, пояснюють у ДМС. Частка компаній, які вважають митницю ефективною, але такою, що потребує змін, зросла до 66,5% – найвищого рівня з 2016 року, тоді як частка тих, хто вважає її ефективною без потреби змін, впала до 10,1% – найнижчого з 2016 року.

Інфографіка: ІЕД

Експортери та великі компанії оцінюють роботу митниці краще, ніж імпортери. Підприємства, які використовують залізничний транспорт, задоволені більше, ніж ті, що перевозять товари автомобілями.

Найбільшою проблемою залишаються черги на кордоні, хоча їхня значущість зменшилася завдяки запровадженню системи «Е-Черга». На другому місці – недостатня прозорість роботи митниці, на третьому – недосконалість митного законодавства, зокрема його невідповідність європейським нормам і суб’єктивне трактування.

Інфографіка: ІЕД

Проблема корупції на митниці у 2024 році стала менш гострою порівняно з 2023 роком, наближаючись до довоєнного рівня.

Про дослідження

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів опитування 344 підприємств, які займаються експортом і/або імпортом, у межах проєкту «Підтримка громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» за фінансування Представництва ЄС в Україні та Міжнародного фонду «Відродження».

У 2024 році серед опитаних підприємств 25,6% здійснювали лише експорт, 16,2% – лише імпорт, а 58,2% поєднували обидві діяльності. За секторами: 3,7% представляли сільське господарство, 38,0% – промисловість, 43,6% – торгівлю, 14,7% – послуги. За розміром: 17,2% були мікропідприємствами, 33,9% – малими, 33,0% – середніми, 15,8% – великими.

Контекст

В умовах війни всі внутрішні ресурси України спрямовуються на підтримку безпеки та оборони. Тому ефективна й прозора робота митниці відіграє ключову роль у забезпеченні фінансування Збройних сил.

Через неефективність митниці держбюджет щороку втрачає від 100 до 120 млрд грн, заявив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Його заступник Ярослав Железняк називає менші цифри: «У перший рік війни втрати становили близько 100 млрд грн, зараз – приблизно 40 млрд грн». Обидва депутати зазначають, що ці суми стосуються тіньових потоків і є приблизними.

18 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №6490-д про реформу митниці, за який проголосували 260 депутатів. Ця реформа є важливою умовою Міжнародного валютного фонду, яку Україна мала виконати до жовтня.

Реформа запроваджує прозору конкурсну процедуру для відбору голови митниці та передбачає аудит усіх працівників органу протягом 18 місяців після призначення нового керівника. Докладніше про це – у матеріалі Forbes Ukraine.