Производство одесской компании «Эверласт», занимающейся изготовлением автоцистерн и полуприцепов, получило повреждения во время массированного обстрела Одесщины на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщении компании от 24 ноября.

Подробности

«В результате 12-часовой атаки несколько ударных БПЛА типа Shahed попали на территорию завода, причинив повреждения на производстве», – сообщили в компании.

Ни один из сотрудников не пострадал, а благодаря заблаговременно внедренным протоколам безопасности удалось сохранить готовые полуприцепы и автомобильные шасси клиентов, добавили в «Эверласте».

В компании отметили, что переносят производство на новую локацию, адрес которой не разглашается из соображений безопасности.

«Запуск производства планируется в ближайшие недели. Выдача готовой техники будет организована на отдельной третьей локации, адрес которой будет предоставляться клиентам индивидуально перед отгрузкой», – говорится в заявлении.

Компания предупреждает о возможных сбоях в графике отгрузок: в декабре сроки могут смещаться на 2–3 недели. В дальнейшем «Эверласт» планирует вернуться к стандартному режиму работы.

Контекст

«Эверласт» – украинский производитель автомобильных прицепов и полуприцепов, специализирующийся на технике транспортировки газа, пищевых, химических и нефтепродуктов. Кроме производства прицепов разного назначения, компания производит ремонт автоцистерн по всей Украине. Предприятие работает с октября 2002 года.

По данным YouControl, в 2024 году выручка «Эверласт» составила 757 млн ​​грн (против 832 млн грн в 2023-м), при этом чистая прибыль выросла до 99 млн грн с 26 млн грн годом ранее.