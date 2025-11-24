Производство одесской компании «Эверласт», занимающейся изготовлением автоцистерн и полуприцепов, получило повреждения во время массированного обстрела Одесщины на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщении компании от 24 ноября.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- «В результате 12-часовой атаки несколько ударных БПЛА типа Shahed попали на территорию завода, причинив повреждения на производстве», – сообщили в компании.
- Ни один из сотрудников не пострадал, а благодаря заблаговременно внедренным протоколам безопасности удалось сохранить готовые полуприцепы и автомобильные шасси клиентов, добавили в «Эверласте».
- В компании отметили, что переносят производство на новую локацию, адрес которой не разглашается из соображений безопасности.
- «Запуск производства планируется в ближайшие недели. Выдача готовой техники будет организована на отдельной третьей локации, адрес которой будет предоставляться клиентам индивидуально перед отгрузкой», – говорится в заявлении.
- Компания предупреждает о возможных сбоях в графике отгрузок: в декабре сроки могут смещаться на 2–3 недели. В дальнейшем «Эверласт» планирует вернуться к стандартному режиму работы.
Контекст
«Эверласт» – украинский производитель автомобильных прицепов и полуприцепов, специализирующийся на технике транспортировки газа, пищевых, химических и нефтепродуктов. Кроме производства прицепов разного назначения, компания производит ремонт автоцистерн по всей Украине. Предприятие работает с октября 2002 года.
По данным YouControl, в 2024 году выручка «Эверласт» составила 757 млн грн (против 832 млн грн в 2023-м), при этом чистая прибыль выросла до 99 млн грн с 26 млн грн годом ранее.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.